Luna de Sangre y eclipse lunar total: ¿A qué hora serán visibles el 3 de marzo?

En los próximos días una Luna de Sangre será visible, pues este 3 de marzo ocurrirá el primer eclipse lunar total del 2026, y este será visible en varias partes del país por bastante tiempo.

El eclipse total de luna de este martes 3 de marzo tendrá una duración de aproximadamente 80 minutos, por lo que la Luna de Sangre podrá ser apreciada por un periodo más largo de lo habitual.

Esta Luna de Sangre comenzará a verse a partir de las 05:00 horas, pero alcanzará su punto máximo alrededor de las 05:30 horas, y comenzará a dejar de ser visible alrededor de las 6:58 horas.

¿Qué es la Luna de Sangre?

La Luna de Sangre es un fenómeno que ocurre debido a que durante un eclipse lunar la luz del sol no se encuentra bloqueada en su totalidad, sino que se filtra por medio de la atmósfera; y de acuerdo con la NASA, “es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna.”

La NASA apunta que la luz solar no es de color blanco, pues esta “contiene un arcoíris de componentes, y los diferentes colores de luz tienen propiedades físicas diferentes”, lo que hace que su luz se vea distinta según la posición que tenga.

Debido a esto, la luz solar del amanecer y el atardecer puede apreciarse en color naranja, rojo y amarillo, pues “la luz solar entrante recorre un camino más largo y de ángulo bajo a través de la atmósfera terrestre hasta los observadores en Tierra.”

Para poder observar un eclipse lunar no es necesario utilizar filtros o algún recurso adicional, pues estos pueden verse a simple vista sin que represente un riesgo para la salud ocular, como es el caso de los eclipses solares.

Etapas del eclipse lunar ı Foto: NASA

La NASA recomienda buscar un lugar que se encuentre alejado de las luces artificiales para poder apreciar mejor el eclipse lunar total de este 3 de marzo, así como utilizar un telescopio o binoculares para apreciar mejor este fenómeno.

El eclipse lunar total será visible en el este de Asia y Australia al anochecer, mientras que en el Pacífico será visible durante toda la noche y en América del Norte será visible durante la mañana, al igual que en América Central y América del Sur.

Durante el eclipse de este 3 de marzo las constelaciones podrán ser más fáciles de ver, mientras que el 8 de marzo la conjunción de Venus y Saturno será visible desde la Tierra, pues estos parecerán estar muy cerca uno del otro.

