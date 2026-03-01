Mercurio retrógrado 2026: ¿Cuánto dura y cómo afecta a cada signo?

Mercurio retrógrado ocurre cuando el planeta parece orbitar en retroceso, por lo que esta ilusión óptica genera duda entre las personas pues incluso se considera que durante este periodo se pueden ver afectaciones en la teconología y en viajes.

Las personas que son seguidoras y creyentes de la astrología consideran que Mercurio retrógrado es un momento en el que la energía puede ser aprovechada, e incluso se utiliza para poder tener un momento de introspección y reflexión.

Además, también se considera que durante Mercurio retrógrado la energía y las vibraciones de cosmos son distintas, y esto podría repercurit tanto positiva como negativamente en las personas.

Reflexión e introspección ı Foto: Especial

¿Cuánto dura Mercurio retrógrado y cómo afecta a cada signo?

Mercurio retrógrado comenzó el 26 de febrero, y se tiene contemplado que esta temporada llegue a su conclusión durante la noche del viernes 20 de marzo, por lo que aún quedan algunos días para que este ciclo termine.

Durante Mercurio retrógrado las personas pueden aprovechar para cambiar sus prioridades, pues la reflexión y la introspección sobre cosas que sucedieron en el pasado pueden servir para dar una nueva dirección y tomar mejores decisiones.

Se recomienda que durante Mercurio retrógrado las personas eviten realizar compras sigificativas, así como firmar contratos que sean importantes, pues es mejor revisar los proyectos anteriores y planes que se tenían antes de comenzar alguno.

Mercurio retrógrado afecta de distinta manera a cada uno de los 12 signos zodiacales, y debido a que Mercurio se encuentra rigiendo en Géminis y Virgo, estos dos pueden ser de los más afectados por esta temporada.

Signos afectados por Mercurio retrógrado en noviembre ı Foto: Especial

De acuerdo con la astróloga Celeste Longacre, estos son los efectos que tiene Mercurio retrógrado en cada signo zodiacal:

Acuario: Las relaciones de cualquier tipo se encuentran en riesgo por pequeñas peleas derivadas de malos entendidos y falta de comunicación.

Picis: Durante esta etapa tienen confusión mental en temas que regularmente son claros, por lo que se recomienda realizar actividades creativas.

Aries: Se recomienda que presten atención a lo que dicen a otros, pues durante esta temporada su frustración y agotamiento incrementa, y esto podría generar algún conflicto.

Tauro: Se recomienda que durante este tiempo se preparen para el crecimiento, se recomienda revisar y planear asuntos financieros.

Géminis: Durante esta temporada se pueden enerar malos entendidos debido a la falta de claridad en la comunicación y chismes.

Cáncer: Se recomienda terminar cualqueir proyecto que esté inconcluso.

Imagen ilustrativa de Mercurio ı Foto: Especial

Leo: Se deben evitar compras, inversiones, ventas o cualquier tipo de negociación.

Virgo: Pueden presentarse problemas en el ámbito laboral.

Libra: No se recomienda que las personas bajo este signo se realicen cambios físicos.

Escorpio: Se recomienda evitar asuntos relacionados con situaciones amorosas y reservar los secretos, pues estos podrían ser filtrados.

Sagitario: No se recomienda viajar durante esta temporada.

Capricornio: No se recomienda hacer algo relacionado con asuntos inmobiliarios; por el contrario, se recomienda pasar tiempo en familia.

