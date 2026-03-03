¿Quién es Aleydi Moreno, la esposa de Arturo León?

El 21 y 22 de febrero se llevó a cabo la boda y la tornaboda de Aleydi Moreno y Arturo León, por lo que ambos comenzaron a hacerse virales en redes sociales e incluso las personas consideraron que la suya había sido la boda del año de Oaxaca.

En la boda de Aleydi y Arturo el lujo era notorio, pues este evento que se realizó en el Jardín Phoenix, contaron con un total de 600 personas invitadas, y estuvo lleno de diversas amenidades tanto para los novios como para sus acompañantes.

Contaron con un servicio de sombreros personalizados y un menú lleno de varios platillos, incluyendo entre estos aguachile de camarón con maracuyá, crema de espárragos crujientes, bísquet de langosta, y mostachón banoffe.

Boda de Aleydi Moreno y Arturo León ı Foto: Redes Sociales

Además, para amenizar su gran boda contaron con la presencia de grandes agrupaciones musicales como Grupo Cañaveral, Banda El Recodo, la Sonora Dinamita, la Sonora Santanera, Los Invasores de Nuevo León y el cantante Yahir.

En la tornaboda los novios lucieron trajes típicos de Oaxaca, en los que incluyeron piezas de joyería elaboradas artesanalmente con monedas auténticas de oro de 21.6 kilates en el atuendo de cada uno.

Boda de Aleydi Moreno y Arturo León ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Aleydi Moreno?

Aleydi Moreno Cervantes es considerada como una creadora de contenido en Oaxaca, pues cuenta con 26 mil seguidores en Facebook y más de 22 mil seguidores en Instagram.

Aleydi Moreno comparte por medio de redes sociales su estilo de vida, en el que se incluyen artículos de marcas de lujo como bolsos, joyería, zapatos y accesorios, así como sus viajes con Arturo León.

Aleydi Moreno ı Foto: Redes Sociales

Por medio de una publicación en redes sociales, Aleydi compartió que muchas personas la han cuestionado sobre los ingresos de su esposo, el costo de la boda e incluso la han señalado por estar con él “por dinero.”

Puntualizó que “nadie habla de la responsabilidad afectiva de mi esposo, porque si efectivamente nunca he obtenido un NO por respuesta de él y en todo momento se ha esforzado por complacer cada petición mía.”

Aleydi Moreno y Arturo León ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, dijo que todo lo que pasó en su boda fueron sorpresas que Arturo le dio, y destacó que además de ser un buen esposo, también es un gran padre y “un gran hombre”

“Con él no existe la necesidad de pedir porque es un hombre que procura, que acompaña y que lo da todo por los suyos” compartió Aleydi Moreno, quien destacó que ella gana todos los días por contar con Arturo León, quien se preocupa por hacerla feliz.

Aleydi Moreno ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.