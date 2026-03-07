¿Qué es el bloque negro en la Marcha 8M y quiénes lo integran?

En las movilizaciones del 8 de marzo, conocidas como la marcha por el Día Internacional de la Mujer, suele mencionarse la presencia del llamado “bloque negro”, un grupo de manifestantes que participa dentro de algunas protestas feministas con una forma de acción más confrontativa.

Aunque no se trata de una organización formal, su presencia se ha vuelto recurrente en distintas marchas del 8M, incluidas las que se realizan en la Ciudad de México y otras ciudades del país.

El bloque negro feminista se encarga de proteger a las manifestantes. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué es el bloque negro?

El bloque negro, también conocido como Black Bloc, es una táctica de protesta utilizada en diversas manifestaciones sociales alrededor del mundo.

Las personas que forman parte de este bloque suelen vestir completamente de negro y cubrir su rostro con paliacates, cubrebocas, pasamontañas o capuchas. Esto les permite mantener el anonimato y actuar como un grupo compacto dentro de la movilización.

Más que un colectivo organizado, se trata de manifestantes que deciden agruparse bajo esta forma de protesta durante la marcha.

¿Quiénes integran el bloque negro?

El bloque negro suele estar integrado principalmente por:

Mujeres jóvenes

Integrantes de colectivas feministas

Activistas que apoyan acciones directas de protesta

Personas que participan de forma independiente en la movilización

Debido a que no tiene una estructura formal ni líderes visibles, no existe una lista clara de integrantes, por lo que cualquier persona puede sumarse durante la marcha.

¿Qué acciones realizan durante la marcha?

En algunas movilizaciones del 8M, el bloque negro lleva a cabo acciones directas de protesta, entre ellas:

Pintas en monumentos o edificios

Intervenciones en mobiliario urbano

Colocación de consignas en paredes

En algunos casos, daños a símbolos considerados representativos de poder o impunidad

Quienes participan en estas acciones argumentan que buscan visibilizar la violencia contra las mujeres, los feminicidios y la falta de justicia para las víctimas.

La participación del bloque negro en las marchas feministas suele generar opiniones divididas. Mientras algunas manifestantes consideran que estas acciones ayudan a llamar la atención sobre la problemática de la violencia de género, otras opinan que pueden desviar el foco de las demandas principales de la movilización.

Aun así, el bloque negro se ha convertido en uno de los grupos más visibles dentro de las protestas del 8 de marzo en distintos países.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL