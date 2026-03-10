¿Quién es Evelyn Villa, la influencer que denunció que se metieron a robar a su casa?

En los últimos días un video en redes sociales ha causado conmosión en todas las personas que lo han visto, pues en este se puede apreciar el momento en el que Evely Villa sufre violencia física cuando se metieron a robar a su casa.

Evelyn Villa difundió por medio de su cuenta de instagram un video recopilando fragmentos tomados por cámaras de seguridad que tiene instaladas en su casa, y denuncia que fue víctima de robo y violencia.

En dicho video se puede observar el momento en el que un sujeto ingresa al estacionamiento de su casa y comienza a forcejear con ella y la somete, esto para poder tomar el control de su puerta y permitir que otros tres sujetos ingresen a la fuerza.

Robo con violencia a Evelyn Villa ı Foto: Redes Sociales

Evelyn comienza el video pidiendo ayuda, y relata que esto ocurrió el día 6 de marzo aproximadamente a las 8:40 horas, cuando ella regresó a su casa después de dejar a su hijo en su escuela.

Este hecho ocurrió dentro del domicilio de Evelyn, ubicado en Toluca; y Evelyn aseguró que ya hizo la denuncia correspondiente, pero pide la ayuda de los usuarios para saber si alguien logra identificar a alguno de los hombres que aparece en el video.

¿Quién es Evelyn Villa?

Evelyn Villa es una nutrióloga y creadora de contenido que cuenta con más de 32 mil seguidores en su cuenta de instagram, en la que comparte fotografías y videos de su estilo de vida.

En las historias destacadas de Evelyn podemos observar los diversos viajes que ha realizado a lugares como Panamá, Italia, Grecia, Estados Unidos, París, y Dubai, así como su gusto por la equitación.

Además, Evelyn Villa cuenta con dos clínicas de belleza ubicadas en Metepec y en Tejupilco, en las que realizan diversos prodecimientos estéticos como depilación, masajes reductivos, peptonas, cavitación, botox, extensiones de pestalas y lip fillers.

Debido a lo que relata en el video en el que denuncia el robo la creadora de contenido; quien comenzó a compartir fotografías desde el 2021, tiene un hijo menor de edad, al cual mantiene lejos del ojo público.

Luego de hacer pública la historia del robo y violencia del que fue víctima en su casa, la creadora de contenido fitness recibió amenazas por medio de comentarios de un usuario que aseguro “recuerda que sabemos muy bien dónde vives… no vas a pasar de marzo.”

Comentario de amenaza hacia Evelyn Villa ı Foto: Especial

