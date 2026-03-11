¿Quién es el hombre que entró a jaula de leones en Edomex?

El fin de semana pasado comenzó a circular información sobre un hombre que presuntamente habría liberado a unos leones que se encontraban resguardados dentro de la Reserva “Los Pinos” del Estado de México.

Este lunes se informó que un hombre; en presunto estado de ebriedad, ingresó a una jaula de leones ubicada en la Reserva Los Pinos del municipio de Ocoyoacac, Estado de México, para liberar a los ejemplares.

El hombre que ingresó ilegalmente al Centro de Rescate de Circo y Cautiverio (Recica) entró a una de las jaulas que se encontraban en el lugar para poder resguardarse, pues este habría sido atacado por los leones de la Reserva.

En el video que grabó el sujeto se puede observar que dento de la jaula; a la que ingresó para resguardarse, está el cuerpo de un perro guardían de la reserva sin vida, pues este también habría sido atacado por los leones.

De acuerdo con la información que se conoce, al menos seis ejemplares fueron liberados, por lo que elementos de seguridad estatal, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y la Fiscalía realizaron un operativo para resguardar de nueva cuenta a los felinos.

Algunas versiones de medios locales señalan que este hombre presuntamente podría haber ingresado a la reserva por medio de un boquete que realizaron entre cuatro y seis personas en días previos.

Este grupo de personas realizaron una fisura de tamaño considerable en uno de los muros del Recica para posiblemente sustraer a los ejemplares, pero estos fueron capturados por la Policía Municipal del Estado de México.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre que fue atacado por los leones, quien fue trasladado al Centro Médico Adolfo López Mateos, en donde se encuentra internado debido a la gravedad de las heridas que presenta.

De acuerdo con la ficha para localizar a los familiares del sujeto; que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el hombre tiene una edad aparente de aproximadamente 40 años.

Asimismo, se señala que el hombre tiene una complexión delgada, mide 1.70 metros, y vestía una sudadera color negro rota, pantalón de mezclilla colos azul roto, cinturón color café y un boxer color negro.

Este sujeto, que fue localizado en la Reserva Los Pinos de San Pedro Cholula, Ocoyoacac, Estado de México, tiene como seña particular una cicatriz de 10 centímetros aproximadamente en el brazo derecho cerca del pliego del codo.

