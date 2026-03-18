‘Lady pepitas’ asegura que destrozaron su carrera y su vida | VIDEO

En redes sociales se viralizó un video en el que una funcionaria pública realiza un comentario discriminatorio en forma de insulto hacia una persona a las afueras del Estadio Olímpico de CU.

En un video que circula en redes sociales se puede observar a una mujer que porta una chamarra de la Fiscalía Genera de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) bastante molesta, dirigiéndose hacia la persona que está grabando el video.

Se puede escuchar que la mujer con chamarra de la FGJ CDMX dice “No me hables de tú por qué no somos iguales, yo sí fui a la escuela. A ustedes los quitaron de vender pepitas.”

De acuerdo con la información que se conoce, este insulto estuvo dirigido hacia un elemento de Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX; y ante estos comentarios, los usuarios en redes sociales comenzaron a etiquetar a la cuenta oficial de la FGJ y la SSC.

“¡No me hables de tu por qué no somos iguales, yo sí fui a la escuela eh, a ustedes los quitaron de vender pepitas!”, dice mujer con chamarra de la @FiscaliaCDMX a elemento de la Policía Auxiliar de la @SSC_CDMX en el Estadio de CU. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/Px7Y7X6Y81 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 15, 2026

La FGJ respondió que no toleran este tipo de conductas, y precisaron que la Unidad de Asuntos Internos inició “una investigación administrativa para determinar responsabilidades y, en su caso, las sanciones correspondientes.”

Por su parte, la SSC apuntó que esto ocurrió cuando “personal de seguridad privada pidió el apoyo a los Policías Auxiliares que mantienen el despliegue del Operativo Estadio Seguro, para retirar a dos aficionados en aparente estado de ebriedad que agredían a otros asistentes, entre ellos dos con discapacidad auditiva.”

Precisaron que la mujer con chamarra de la FGJ que emitió comentarios discriminatorios a elementos de la SSC presuntamente era familiar de uno de estos aficionados.

Comunicado de la FGJ ı Foto: X: @FiscaliaCDMX

Entrevista a “Lady pepitas”

Luego de que estos hechos causaran indignación entre las personas, este miércoles 18 de marzo realizaron una entrevista a la servidora pública que aparece en el video en el programa matutino de Ciro Gómez Leyva.

La mujer que aparece en dicho video es Verónica Cecilia Domínguez, agente del Ministerio Público Auxiliar de la Fiscalía de la CDMX, quien asegura que arribó al lugar luego de que su hijo, quien había sido trasladado en ambulancia, le indicara que la elemento de la SSC le sustrajo el teléfono celular.

Precisó que acudió luego de recibir una llamada telefónica en la que se escuchaban agresiones por parte de los elementos de la SSC, y al llegar al lugar recibió una respuesta negativa con “palabras soezes” de los elementos al solicitar que le entregaran las pertenencias de sus hijos.

#EXCLUSIVA “Destrozaron mi carrera, mi persona, mi familia”: 😥Al borde de las lágrimas, Verónica Cecilia Domínguez, conocida en redes como ‘Lady Pepitas’, condena el odio que desbordó contra ella lo ocurrido en CU con una policía. @cirogomezl en #PorLaMañana. pic.twitter.com/PSA8hAez6U — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 18, 2026

Detalló que uno de sus hijos fue trasladado en ambulancia debido a que tiene una fractura con clavo en la mano derecha, y que luego de que se viralizara el video se han burlado de ella y de su físico, e incluso ha recibido amenazas de muerte.

Aseguró que se creó información falsa para perjudicarla, pues sus hijos no se encontraban en estado de ebriedad e incluso dijo que destrozaron su carrera y su vida.

Aclaró que ella no ha sido separada de su cargo en la FGJ, y dijo que al momento en el que fue grabada se encontraba en un estado vulnerable debido a la preocupación que sentía por sus hijos, por lo que actuó de manera impulsiva.

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