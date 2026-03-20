Hombre de Florida explota por ser confundido con Jeffrey Epstein: ‘¡No soy él!’ | VIDEO

Graban a hombre que se parece a Jeffrey Epstein (der.); sujeto en el video (izq.) desmiente que sea el fallecido empresario.

El fallecido empresario Jeffrey Epstein, es uno de los hombres cuyo nombre ha sonado más en los últimos años y, desafortunadamente, no por buenos motivos, sino por la red criminal que lideró y que, ahora, ha salpicado a decenas de personalidades de la política y el espectáculo. A causa de esto, han surgido varios rumores de que Epstein sigue vivo y está escondido.

Siguiendo este rumor (que algunos han tachado de teoría conspirativa), se han difundido videos y fotos en redes sociales que muestran a un supuesto Jeffrey Epstein viviendo tranquilamente en algún punto de Florida o California, lejos de la mirada pública, evitando enfrentar su condena por los delitos que se le imputan.

‘¡No soy Jeffrey Epstein!’: Hombre en Florida sorprende por su parecido con el empresario

Entre estos casos de supuestos avistamientos de Jeffrey Epstein, llamó la atención un caso en Florida de un hombre que, según contó en un video, se volvió viral después de que se difundiera su parecido con el fallecido empresario.

🚨 This is the most circulated clip in the United States right now of a person they say is Jeffrey Epstein, alive and driving a car along a route in southern Florida, USA. pic.twitter.com/uAPUvELHuj — The Middle East (@A_M_R_M1) March 14, 2026

En redes sociales circuló un video de un hombre, que se identificó como “Pete de Palm Beach”, quien se queja amargamente de que en días recientes ha sido hostigado por gente que cree que se trata de Jeffrey Epstein.

El hombre cuenta en el video que uno de sus amigos le alertó que alguien lo había grabado mientras conducía en las calles de Florida, después de lo cual se volvió “una sensación viral” debido a su increíble parecido con el presunto criminal.

Me hice viral porque un tipo random me grabó mientras estaba conduciendo y me publicó en redes. Lo último que supe es que me volví una sensación viral. Apagué mi teléfono cuatro horas y, cuando lo prendí, estaba lleno de mensajes por este video Pete, en un video donde desmiente que sea Jeffrey Epstein



¡Pero no soy Jeffrey Epstein, son Pete de Palm Beach! Pete, en un video donde desmiente que sea Jeffrey Epstein



🇺🇸 | Un hombre de Florida alza la voz: «No soy Jeffrey Epstein».



«Mi video se hizo viral porque un tipo me grabó al azar mientras conducía». pic.twitter.com/73G6zHZ2S8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 20, 2026

El video provocó risas entre los internautas, quienes encontraron gracioso el parecido de Pete con Jeffrey Epstein, y consideraron que la broma había llegado demasiado lejos.

No obstante, otros internautas permanecen escépticos, y aseguran que, pese a que Pete desmintió ser Jeffrey Epstein disfrazado, el presunto criminal sigue vivo.

La teoría de que Epstein sigue vivo se ha difundido fuertemente en plataformas como Reddit, donde se argumenta que el empresario fingió su muerte para evitar enfrentar la ley.

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