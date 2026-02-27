‘No vi nada y no hice nada malo’, declara Bill Clinton sobre presunto involucramiento en caso Epstein

De izq. a der.: Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein y Bill Clinton, en reunión en la Casa Blanca celebrada en septiembre de 1993.

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declaró que no está involucrado de ninguna forma y no tuvo conocimiento alguno sobre los crímenes sexuales del fallecido empresario Jeffrey Epstein, con los cuales se le involucra a raíz de su aparición en fotografías de los archivos sobre este caso que fueron recientemente liberados.

Así lo declaró el exmandatario ante el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, a donde fue citado a declarar por su presunto involucramiento en este caso.

El expresidente Bill Clinton junto a la exsecretaria de estado Hillary Clinton ı Foto: Reuters

Ante el órgano de investigación, Clinton reconoció que sostuvo una relación interpersonal con Epstein, aunque aseguró que ésta fue “muy breve”, por lo cual, dijo, no alcanzó a presenciar los crímenes que se le imputan al fallecido empresario.

Mi breve relación con Epstein terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz, y [...] nunca presencié durante nuestras limitadas interacciones ningún indicio de lo que realmente estaba sucediendo Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos



En este sentido, Clinton aseguró que, en 2008, cuando se dio a conocer la red criminal de Epstein, él ya había terminado su relación con el empresario desde hace mucho tiempo.

Por otro lado, el expresidente se refirió a las fotografías publicadas en el marco de la liberación de los archivos sobre el caso, en donde se le aprecia junto a Epstein, y enfatizó que no importa cuántas veces se usen estos documentos para imputarle culpabilidad, pues él está seguro de su inocencia.

Primero, no tenía idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestren, tengo dos cosas que al final del día importan más que su interpretación de esas fotos de hace 20 años Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos



Sé lo que vi y, lo que es más importante, lo que no vi. Sé lo que hice y, lo que es más importante, lo que no hice. No vi nada y no hice nada malo Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos



🇺🇸 | AHORA: El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton asegura que no sabía nada de los delitos de Epstein y que no hizo "nada malo". pic.twitter.com/knO4MY5PN8 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 27, 2026

Finalmente, Bill Clinton condenó que su esposa y excandidata presidencial, Hillary Clinton, haya sido también llamada a declarar por esto caso, y defendió que ella no tiene ninguna relación ni vínculo con el fallecido empresario.

Hicieron venir a Hillary. Ella no tuvo nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. Ella no tiene recuerdos siquiera de haberlo conocido. Ni viajó con él ni visitó ninguna de sus propiedades Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos



