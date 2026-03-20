Luis Donaldo Colosio Riojas canta ‘palomazo’ en restaurante: ‘Así es ser del norte’ | VIDEO

Senador Luis Donaldo Colosio Riojas canta "Corrido de Monterrey" en un restaurante.

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, fue grabado cantando el “Corrido de Monterrey” en un restaurante, video que provocó sorpresa entre los internautas, quienes alabaron su entonación y fuerza vocal.

El senador emecista publicó en sus redes sociales un video en donde, al centro de la mesa en un restaurante, en lo que parece ser un evento oficial, se encuentra de pie cantando una canción, mientras dos adultas mayores tocan la guitarra enfrente de él.

La pieza que interpreta Colosio Riojas es el “Corrido de Monterrey”, una canción considerada de las más representativas del estado norteño, escrita originalmente por Severiano Briseño e interpretada por figuras como Vicente Fernández y Pedro Infante.

El senador interpreta la letra de memoria y termina entre aplausos de los presentes. Al final, Colosio Riojas toma la mano de una de las guitarristas en agradecimiento.

Detrás del emecista hay una pancarta con su nombre, por lo que se presume que el video fue grabado durante un evento oficial, si bien se desconoce con qué motivo el mismo se llevó a cabo.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron con júbilo a este video, la mayoría sorprendidos por la inesperada capacidad vocal y entonación del senador. “Es una caja de sorpresas”, “Se ve que sí le sabes, Luisito” y “No cantas mal las rancheras”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.

Luis Donaldo Colosio Riojas es una de las figuras más destacadas de Movimiento Ciudadano, y voces al interior del partido lo perfilan como posible candidato a las elecciones presidenciales del 2030.

Letra de “Corrido de Monterrey” de Severiano Briseño

Tengo orgullo de ser del norte

del mero San Luisito

porque de ahí es Monterrey

de los barrios el más querido

por ser el más reinero, ¡sí señor!

barrio donde nací.

–

Y por eso soy norteño

de esa tierra de ensueño

que se llama Nuevo León,

tierra linda que siempre sueño

y que muy dentro llevo, ¡sí señor!

llevo en el corazón.

–

Desde el Cerro de la Silla

se divisa el panorama

cuando empieza a anochecer,

de mi tierra linda y sultana,

y que lleva por nombre, ¡sí señor!

Ciudad de Monterrey.

–

En sus huertos hay naranjales

tupidos de maizales

con sus espigas en flor,

y en sus valles los mezquitales

curvean caminos reales, ¡sí señor!

bañados por el sol.

–

En mi canto ya me despido

cantando este corrido

que es de puro Monterrey;

ese suelo tan bendecido,

por ser el muy querido,

verdad de Dios que sí.

–

Desde el Cerro de la Silla

se divisa el panorama

cuando empieza a anochecer,

–

de mi tierra linda y sultana,

y que lleva por nombre ¡sí señor!

Ciudad de Monterrey.

–

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