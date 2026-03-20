Luis Donaldo Colosio Riojas canta ‘palomazo’ en restaurante: ‘Así es ser del norte’ | VIDEO

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, fue grabado cantando el “Corrido de Monterrey” en un restaurante, video que provocó sorpresa entre los internautas, quienes alabaron su entonación y fuerza vocal.
El senador emecista publicó en sus redes sociales un video en donde, al centro de la mesa en un restaurante, en lo que parece ser un evento oficial, se encuentra de pie cantando una canción, mientras dos adultas mayores tocan la guitarra enfrente de él.
La pieza que interpreta Colosio Riojas es el “Corrido de Monterrey”, una canción considerada de las más representativas del estado norteño, escrita originalmente por Severiano Briseño e interpretada por figuras como Vicente Fernández y Pedro Infante.
‘¡Estoy listo! ¡Estoy listo!’: Colosio Riojas luce calcetines de Bob Esponja en el Senado
El senador interpreta la letra de memoria y termina entre aplausos de los presentes. Al final, Colosio Riojas toma la mano de una de las guitarristas en agradecimiento.
Detrás del emecista hay una pancarta con su nombre, por lo que se presume que el video fue grabado durante un evento oficial, si bien se desconoce con qué motivo el mismo se llevó a cabo.
Los usuarios de redes sociales reaccionaron con júbilo a este video, la mayoría sorprendidos por la inesperada capacidad vocal y entonación del senador. “Es una caja de sorpresas”, “Se ve que sí le sabes, Luisito” y “No cantas mal las rancheras”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.
Luis Donaldo Colosio Riojas es una de las figuras más destacadas de Movimiento Ciudadano, y voces al interior del partido lo perfilan como posible candidato a las elecciones presidenciales del 2030.
Letra de “Corrido de Monterrey” de Severiano Briseño
Tengo orgullo de ser del norte
del mero San Luisito
porque de ahí es Monterrey
de los barrios el más querido
por ser el más reinero, ¡sí señor!
barrio donde nací.
–
Y por eso soy norteño
de esa tierra de ensueño
que se llama Nuevo León,
tierra linda que siempre sueño
y que muy dentro llevo, ¡sí señor!
llevo en el corazón.
–
Desde el Cerro de la Silla
se divisa el panorama
cuando empieza a anochecer,
de mi tierra linda y sultana,
y que lleva por nombre, ¡sí señor!
Ciudad de Monterrey.
–
En sus huertos hay naranjales
tupidos de maizales
con sus espigas en flor,
y en sus valles los mezquitales
curvean caminos reales, ¡sí señor!
bañados por el sol.
–
En mi canto ya me despido
cantando este corrido
que es de puro Monterrey;
ese suelo tan bendecido,
por ser el muy querido,
verdad de Dios que sí.
–
Desde el Cerro de la Silla
se divisa el panorama
cuando empieza a anochecer,
–
de mi tierra linda y sultana,
y que lleva por nombre ¡sí señor!
Ciudad de Monterrey.
–
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am