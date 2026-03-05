‘¡Estoy listo! ¡Estoy listo!’: Colosio Riojas luce calcetines de Bob Esponja en el Senado

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas volvió a captar miradas, pero esta vez no solo por el contenido político de su participación. Durante la presentación de la propuesta de reforma electoral de Movimiento Ciudadano, el legislador apareció con unos llamativos calcetines que no pasaron desapercibidos entre asistentes y usuarios en redes sociales.

En medio de un evento formal, el detalle de su atuendo destacó rápidamente, especialmente cuando las cámaras captaron los calcetines amarillos del popular personaje animado Bob Esponja.

La escena generó comentarios y bromas en redes, donde algunos usuarios compartieron gifs del personaje, frases icónicas de la caricatura y más.

Aunque el foco del acto era la propuesta electoral presentada por Movimiento Ciudadano, el peculiar accesorio terminó robándose parte de la conversación digital.

Entre reacciones divertidas y memes, hubo quienes criticaron que se compartiera el video del senador, pues dijeron que no es algo relevante para el país, además de algunos comentarios asegurando que no es una forma seria de vestir.

MC presenta su reforma electoral

Movimiento Ciudadano presentó este día una iniciativa de reforma electoral que incluye diversas propuestas, entre ellas reducir la edad mínima para votar a 16 años, con sanciones en caso de no participar en los comicios.

El proyecto impulsado por el partido naranja también contempla disminuir en un 10 por ciento el financiamiento público destinado a los partidos políticos, con una distribución equitativa. Además, propone que se anule una elección si durante el proceso es asesinado alguno de los candidatos o candidatas.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acompañado por senadores y diputados del partido, explicó los puntos principales de la iniciativa. Señaló que el documento plantea cambios a 15 artículos de la Constitución, así como a distintas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

LMCT