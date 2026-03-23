¿Quién es ‘Palm Beach Pete’, el hombre confundido con Jeffrey Epstein?

Recientemente comenzó a circular en redes sociales un video en el que se puede observar a un hombre conduciendo un auto convertible, y este se hizo viral debido al parecido que tiene con Jeffrey Epstein.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos más de tres millones de archivos relacionas con los delitos de abuso sexual contra mujeres y menores de edad por Jeffrey Epstein, muchos usuarios comenzaron a publicar teorías sobre el tema.

Entre estas teorías surgieron fotografías y videos en las que se aseguraba que Jeffrey Epstein continuaba con vida, mientras que otros aseguraban que se trataba de imágenes generadas con Inteligencia Artificial.

🚨 This is the most circulated clip in the United States right now of a person they say is Jeffrey Epstein, alive and driving a car along a route in southern Florida, USA. pic.twitter.com/uAPUvELHuj — The Middle East (@A_M_R_M1) March 14, 2026

¿Quién es ‘Palm Beach Pete’?

Luego de que el video de este hombre conduciendo se hiciera viral, un hombre comenzó a publicar videos en redes sociales en los que señalaba que él era el que aparecía en el video.

Palm Beach Pete señaló; conduciendo con el mismo atuendo con el que aparece en el video viral, que él no es Jeffrey Epstein, y que fue filmado por alguien cuando se encontraba manejando en la Autopista Interestatal 95 ubicada al sur de Miami, Florida.

Hello I’m Palm Beach Pete… Not Jeffrey Epstein pic.twitter.com/99NaarrswE — Palm Beach Pete (@not_jeffepstein) March 19, 2026

Posteriormente publicó un nuevo video en el que agradece a las personas por los comentarios que recibió en el video que comunicó que él no era Jeffrey Epstein, y compartió que no tiene ninguna relación con el fallecido delincuente.

“Soy Peter, de Palm Beach. No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein, él es una muy mala persona por lo que hizo; obviamente, y él está muerto y yo estoy vivo” aservera en su video.

Hello this Palm Beach Pete just wanted to thank everybody for the support and good vibes… I’m not Jeffrey Epstein pic.twitter.com/0sRXvSSAW1 — Palm Beach Pete (@not_jeffepstein) March 20, 2026

Este domingo compartió un video en el que recopila fotografías de cómo lucía en la década de los años 90’s, y en otra publicación compartió que no tiene una cuenta de instagram, por lo que las que existen actualmente son falsas.

Fotografías de 'Palm Beach Pete' en la década de 1990 ı Foto: Redes Sociales

Pese a que el hombre conocido como Palm Beach Pete asegura en varios videos que él no es Epstein, muchos usuarios continúan haciendo comparaciones entre las características físicas de ambos, incluyendo sus dientes.

Fotos comparativas de Jeffrey Epstein y Palm Beach Pete ı Foto: Redes Sociales

Jeffrey Epstein no es el único que ha sido señalado en teorías por presuntamente estar vivo y ser visto en las calles, pues también se viralizó un video en el que se aprecia a una mujer parecida a la convicta Ghislaine Maxwell.

En el video una persona se acerca a una mujer con un gorro y una chamarra, y en el momento que este le dice “Ghislaine” la mujer voltea, por lo que los usuarios aseguraban que sí se trataba de Maxwell.

“Ghislaine Maxwell”



Porque un hombre cree haber encontrado a la mujer de Jeffrey Epstein libre por la calle. pic.twitter.com/8Yb3K082zf — Tendencias Arg 🇦🇷 (@Tendencias_Argy) February 22, 2026

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