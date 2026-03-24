De engañada a detenida: mujer intenta extorsión a amante de su esposo y acaba en la cárcel

Mujer es detenida por extorsionar a la amante de su esposo

Un caso que ha generado polémica en redes sociales ocurrió en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde una mujer fue detenida por extorsionar a la presunta amante de su esposo tras descubrir una infidelidad.

La mujer, identificada como Diana “N”, de 39 años, fue arrestada el pasado 19 de marzo luego de amenazar con difundir un video de contenido íntimo en el que aparece su pareja con otra mujer, quien además es identificada como la maestra de gimnasia de su hija.

De acuerdo con las investigaciones, Diana “N” encontró el material en el teléfono de su esposo, quien habría grabado el encuentro sin el consentimiento de la otra persona involucrada. Tras descubrirlo, decidió contactar a la mujer, identificada como Fabiola, a quien le envió el video y comenzó a amenazarla.

🚨 Detienen a mujer por presunta extorsión en Guadalupe, NL



Diana, de 39 años, fue arrestada cuando intentaba cobrar 300 mil pesos a una maestra de gimnasia, a quien amenazaba con difundir un video íntimo grabado sin su consentimiento.



📍 La captura ocurrió en el cruce de Los… pic.twitter.com/aGx3a5PSjH — Martha Berra (@MarthaIBerraA) March 23, 2026

En los mensajes, la ahora detenida advirtió que haría público el contenido si no recibía 300 mil pesos. Incluso, señaló que podría exhibir la situación frente a la academia donde trabajaba la maestra, utilizando un megáfono para dar a conocer lo ocurrido.

Ante la presión y el temor de que el video fuera difundido, Fabiola intentó reunir el dinero e incluso pidió más tiempo para esto, pero finalmente optó por acudir a las autoridades para presentar una denuncia. Esto permitió que se iniciara una investigación que derivó en la detención de Diana “N”.

El caso también ha puesto bajo la mira al esposo, identificado como Daniel “N”, ya que el video habría sido grabado sin autorización, lo que podría constituir un delito relacionado con la intimidad de la mujer que parece en el.

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LMCT