20 Imágenes para desear feliz Domingo de Ramos 2026

Este 29 de noviembre se da inicio a la Semana Santa con el Domingo de Ramos, en el que se conmemora la llegada de Cristo a Jerusalén, en donde desde el año 400 se celebraba la procesión de las palmas.

Durante la Semana Santa las personas católicas recuerdan la última semana de vida de Jesús, por lo que es considerada el tiempo litúrgico más importante de la religión y se destacan cuatro días principales.

En la primera lectura que se realiza durante las misas de Semana Santa se lee el Salmo 22, dedicado a la Pasión, en donde se lee “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, haciendo referencia a las palabra de Jesús hacia su Padre.

De acuerdo con los relatos religiosos, en el Domingo de Ramos las personas tendían sus manos a Cristo cuando este llegó a Jerusalén, y también cortaban hojas de palma para aclamar su paso tal como se acostumbraba a hacer con los reyes.

Muchas personas en la actualidad acuden a las iglesias para escuchar las lecturas de la Pasión durante las misas, y el Domingo de Ramos con un manojo de olivo o palmas para que estos puedan ser bendecidos por los sacerdotes.

Semana Santa ı Foto: Especial

Imágenes para desear feliz Domingo de Ramos

Si eres una persona a la que le gusta enviar bendiciones a tus familiares y seres queridos, en La Razón te compartimos 20 imágenes para que puedas enviar por WhatsApp, o para publicar en tus redes sociales.

Imágenes para desear feliz Domingo de Ramos ı Foto: Redes Sociales

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Este Domingo de Ramos es un buen día para enviar bendiciones a las personas, y recordarles por medio de una imagen y un breve mensaje que la fe y la bondad también se puede compartir con los demás por medio de gestos y buenas acciones que nacen del amor.

Imágenes para desear feliz Domingo de Ramos ı Foto: Redes Sociales

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El Domingo de Ramos es un gran día para dar comienzo con entusiasmo y dedicación no sólo la Semana Santa, sino una semana en general, y recordarle a tus seres queridos que las bendiciones siempre los acompañan tanto a ellos como a sus hogares.

Imágenes para desear feliz Domingo de Ramos ı Foto: Redes Sociales

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Este Domingo de Ramos es un día en el que puedes enviarle tus bendiciones a las personas que conoces, y recordarles por qué este día es dedicado a conmemorar la llegada de Cristo.

Imágenes para desear feliz Domingo de Ramos ı Foto: Redes Sociales

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