¿Quién es Paolo Rudelli, la nueva pieza clave del Vaticano?

Este lunes el papa León XIV nombró a Paolo Rudelli como sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, por lo que será una pieza clave en la Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV expresó un gran gesto de confianza en Paolo Rudelli al brindarle este cargo, por lo que este aseguró que “asume este servicio en el espíritu indicado por la constitución apostólica Praedicate Evangelium”

Previamente el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra era quien ocupaba el cargo de sustituto, pero ahora este ocupará el cargo de nuncio apostólico en Italia y en la República de San Marino.

Este cambio es el primero de gran peso realizado por el papa León XIV, pues quien ocupa este puesto desempeña funciones claves de la operatividad de la Santa Sede y de la actividad del papa.

El sustituto de la Secretaría de Estado es el encargado de ayudar con la gestión y coordinación interna de las nunciaturas, así como asuntos cotidianos estratégicos de la Santa Sede, como la administración y gestión de fondos.

Paolo Rudelli ı Foto: Especial

¿Quién es Paolo Rudelli?

S.E.R. Monseñor Paolo Rudelli nació el 16 de julio de 1970 en Gazzania, Italia, y fue ordenado como presbítero el 10 de junio de 1995 para la Diócesis de Bérgamo.

Actualmente cuenta con un doctorado en Teología Moral que obtuvo en la Pontificia Universidad Gregoriana, y formó parte del Servicio Diplomático de la Santa Sede desde el 1 de julio del 2001.

Ha estado al servicio de la Nunciatura Apostólica en Eduador, Polonia y Colombia; y fue nombrado Enviado Especial con funciones de Observador Permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa en Estrasburgo en 2014.

Paolo Rudelli ı Foto: Especial

El arzobispo Paolo Rudelli ocupaba el cargo como nuncio apostólico en Colombia desde el 2023 cuando Francisco lo nombró, pero previamente lo ordenó arzobispo en 2019, y en 2020 lo envió como su representante en Zimbabue.

A partir de este 30 de marzo, Paolo Rudelli deberá dirigir la Primera Sección de la Secretaría de Estado, por lo que incluso estará a cargo de asuntos al servicio cotidiano de León XIV, y la relación entre los dicasterios de la Curia.

Paolo Rudelli también será el encargado de redactar y expedir documentos de gran peso, como lo son constituciones apostólicas, cartas decretales, cartas apostólicas y los nombramientos.

Paolo Rudelli y el papa Francisco ı Foto: Especial

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