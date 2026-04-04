Actor de ‘Jesús’ cae de la cruz durante Judea en San Martín de las Flores | VIDEO

Durante la edición 232 de la Judea en San Martín de las Flores, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, uno de los actores cayó de una cruz en plena escenificación.

El incidente, que quedó registrado en video y ha sido ampliamente difundido en redes sociales, ocurrió el pasado 3 de abril, en el marco del Viernes Santo, durante la escena de la crucifixión en el Cerro de la Cruz.

En las grabaciones es posible observar el momento del izamiento de la estructura de madera comienza, cuando una sacudida provoca que el actor resbale y se precipite al suelo desde lo alto, ante la mirada y el asombro de los asistentes.

El percance interrumpió la representación algunos minutos, mientras el participante fue atendido en el lugar y, momentos después, volvió a subir a la cruz con ayuda de una escalera. Pese al susto, el incidente no pasó a mayores y el evento continuó sin más contratiempos.

Aunque en un primer momento se difundió que la persona afectada era el intérprete de Jesús, en realidad se trató del el actor que dio vida a Gestas, conocido como el “ladrón malo”, crucificado a la izquierda del nazareno.

Actor del ladrón Gestas fue el que cayó de la cruz durante la Judea de San Martín de las Flores. ı Foto: Facebook, @tlaquepaquegob

La tradicional Judea en San Martín de las Flores es considerada una de las más importantes durante la Semana Santa en Jalisco, y durante los tres días de actividades de la edición 232, el gobierno de Tlaquepaque estimó la asistencia de 250 mil personas.

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cehr