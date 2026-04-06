¿Es real lo que dicen de la mielcita viral o miel del amor?

La mielecita o miel del amor, también conocida como Vital Honey o Power Honey, se ha convertido en un producto viral que ha llamado la atención de cientos de usuarios en redes sociales, pues en videos de plataformas como TikTok, lo promocionan como un producto natural que te puede ayudar a rendir más.

De acuerdo con Internautas que lo recomiendan, la miel del amor y mielecita supuestamente ofrece una ayuda rápida para mejorar el rendimiento sexual principalmente. Sin embargo, ya había generado alertas sanitarias en el pasado sobre el producto, que ahora resurgen.

¿Es real lo que dicen de la mielcita viral o miel del amor?

Estos supuestos suplementos no son alimentos ni golosinas, aunque lo parezcan y algunos usuarios los utilicen para endulzar sus alimentos. Principalmente, puedes encontrar estos sobres rectangulares y dorados en redes sociales, sex shops, kioscos, ventas callejeras y sitios de internet.

Si bien se promocionan como una ayuda rápida para aumentar el deseo, mejorar la erección o “rendir más”. Desde hace varios años, las autoridades alertan que se trata de un producto peligroso, ilegal y no regulado. En ese sentido, mencionan que a pesar de que dice ser algo natural, en realidad contiene fármacos ocultos para tratar la disfunción eréctil.

En su momento, los señalamientos ocurrieron en Brasil, donde el producto se volvió viral primero, aunque ahora el mismo se ha expandido a otros mercados, aunque sigue estando principalmente en Latinoamérica.

¿Qué es la mielcita viral o miel del amor? ı Foto: Pexels

El contenido de estos sobre implica riesgos severos para la salud, pues los consumidores piensan que se compran miel con hierbas, especias o extractos vegetales. Incluso, en los envases se mencionan ingredientes como canela, guaraná, ginseng, jengibre, caviar o tongkat ali.

Diversos estudios y análisis oficiales han encontrado que las muestras también cuentan con drogas sintéticas para la disfunción eréctil no declaradas.

Según estudios realizados por la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) detectaron que la mayoría de las muestras contenía Sildenafil y Tadalafilo, principios activos de medicamentos con receta como Viagra y Cialis.

Algunos efectos adversos graves por consumir estos productos sin un control médico son alteraciones bruscas de la presión arterial, dolores de cabeza intensos, priapismo, una erección prolongada y dolorosa que requiere tratamiento urgente, así como complicaciones cardiovasculares en personas con hipertensión.

Por este motivo, no es recomendable consumir la miel del amor o mielecita, pues sus pocas regulaciones y engaños sobre el contenido implica un riesgo importante para el público en general.