20 Imágenes de Domingo de Pascua para enviar por WhatsApp

Este 5 de abril es el último día de la Semana Santa, pues con el Domingo de Pascua se da el cierre del periodo litúrgico más importante de la religión católica.

La Semana Santa es el periodo en el que se recuerdan los últimos días de vida de Jesús, incluyendo su muerte y resurrección luego de haber sido crucificado, y debido a esto el Domingo de Pascua es uno de los días más importantes de la Semana Santa.

El Domingo de Pascua también es conocido como Domingo de Resurrección, pues en este día se conmemora el regreso de Cristo de entre los muertos tres días después de haber sido crucificado.

La resurrección se considera como la verdad culminante de la fe en Cristo, y este misterio se encuentra en el Nuevo Testamento, en donde se establece que Jesús murió por los pecados de los humanos, fue sepultado y resucitó.

Imágenes de Domingo de Pascua

Si eres una persona a la que le gusta enviar imágenes a sus seres queridos para recordarles su fe, en La Razón te compartimos algunas que puedes enviar por WhatsApp o publicar en tus redes sociales.

Imágenes de Domingo de Pascua ı Foto: Redes Sociales

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Puedes compartir estas imágenes con quienes compartan la fe en Cristo, o con aquellos a quienes quieras recordarles de donde proviene este día tan importante de la Semana Santa y de la religión.

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También puedes compartir alguna publicación con estas imágenes, o publicarla en tus estados de WhatsApp para recordar y desear a tus personas cercanas un feliz día de Pascua.

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También puedes personalizar estas imágenes colocando tu nombre o iniciales, e incluso puedes compartirla como publicación para aquellas personas que también comparten la fe como tú.

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Estas imágenes pueden estar acompañadas de un mensaje personalizado que escribas para tus seres queridos, amigos o familiares.

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