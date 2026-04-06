¿Qué es la mielcita viral o miel del amor?

La mielecita o miel del amor se ha convertido en un término buscado por personas que desean elevar sus niveles de energía y rendimiento físico, al ser presentado en entornos nocturnos como un “estimulante sexual natural”.

¿Qué es la mielcita y cuáles son sus riesgos?

También conocida como Vital Honey o Power Honey, la mielecita o miel del amor ha destacado por prometer una ayuda rápida para mejorar el rendimiento sexual principalmente. Sin embargo, ya había generado alertas sanitarias en el pasado.

El producto se hizo viral principalmente en la plataforma de TikTok recientemente, cuando diversos usuarios comenzaron a vender el mismo al mencionar el buen desempeño sexual que generaba, una aseveración que generó gran curiosidad y llevó a muchas personas a querer comprar.

No es un alimento ni una golosina. Se vende en sobres dorados y lo puedes encontrar edes sociales, sex shops, kioscos, ventas callejeras y sitios de internet se la promociona como una ayuda rápida para aumentar el deseo, mejorar la erección o “rendir más”.

Sin embargo, desde hace varios años, las autoridades alertan que se trata de un producto peligroso, ilegal y no regulado. En ese sentido, mencionan que a pesar de que dice ser algo natural, en realidad contiene fármacos ocultos para tratar la disfunción eréctil.

Esto implica riesgos severos para la salud, pues los consumidores piensan que se compran miel con hierbas, especias o extractos vegetales. Incluso, en los envases se mencionan ingredientes como canela, guaraná, ginseng, jengibre, caviar o tongkat ali.

Diversos estudios y análisis oficiales han encontrado que las muestras también cuentan con drogas sintéticas para la disfunción eréctil no declaradas.

Según estudios realizados por la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) detectaron que la mayoría de las muestras contenía Sildenafil y Tadalafilo, principios activos de medicamentos con receta como Viagra y Cialis.

Algunos efectos adversos graves por consumir estos productos sin un control médico son alteraciones bruscas de la presión arterial, dolores de cabeza intensos, priapismo, una erección prolongada y dolorosa que requiere tratamiento urgente, así como complicaciones cardiovasculares en personas con hipertensión.