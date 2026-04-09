¿Qué le pasó a Andrea del Boca? | Video del accidente

La participante sufrió un accidente que le dejó fuera de la competencia

La temporada de Gran Hermano: Generación Dorada vivió este miércoles su momento más dramático tras confirmarse que Andrea del Boca no regresará a la competencia.

La salida de la “reina de las telenovelas” no se debió a una eliminación, sino a un grave accidente dentro de la casa que generó conmoción tanto en sus compañeros como en la audiencia.

La producción difundió las imágenes del incidente, revelando que la actriz perdió el equilibrio y cayó de frente contra el suelo.

La caída le provocó la pérdida de dos piezas dentales ı Foto: Redes sociales

El impacto fue tan violento que Andrea perdió dos piezas dentales y, en medio del dolor, exclamó: “¡Quiero a mi mamá!”, una frase que se viralizó rápidamente por la fragilidad que proyectó.

A este golpe se sumaron complicaciones de salud que ya venía monitoreando, como problemas de presión arterial y colon irritable. Ante este cuadro, el equipo médico determinó que lo más seguro era su salida definitiva para que pudiera recuperarse plenamente en su hogar.

La noticia impactó profundamente a los participantes, quienes veían en ella una figura materna y de admiración:

La noticia generó reacciones inmediatas entre los participantes, comenzando por Yipio, quien se mostró visiblemente emocionada al destacar la fortaleza de la actriz y confesar que la extrañará profundamente.

Por su parte, La Maciel recordó el peso simbólico de su compañera, tratándola como un ícono de la televisión y resaltando el fuerte vínculo de confianza que lograron construir durante la convivencia.

Finalmente, Manu Íbero reveló un detalle clave tras el accidente, mencionando que la propia Andrea le había manifestado que ya no tenía deseos de continuar dentro del encierro.

"Quiero a mi mamá"

Porque se revelaron imágenes fuertes de Andrea Del Boca lastima fuertemente contra el piso, tiene dientes comprometidos y un pómulo pic.twitter.com/7LhXhn8jyc — Tendencias Gran Hermano (@EsTTGranHermano) April 9, 2026

¿Cuál es su estado de salud actual?

Para tranquilidad de sus seguidores, su hija Anna confirmó que la actriz ya se encuentra en casa y fuera de peligro. Aunque la recuperación dental y física tomará tiempo, se encuentra estable.

Anna comentó, además, que su madre históricamente ha tenido una tendencia a sufrir este tipo de caídas accidentales.

La salida de Andrea del Boca deja un vacío irreemplazable en el reality. Su participación será recordada por la humildad con la que una estrella de su calibre se integró a la convivencia, dejando claro que la salud y el bienestar personal están por encima de cualquier competencia televisiva.