Día de la candelaria: 6 tamales que quizá no conocías, pero se te van a antojar

El 2 de febrero ya prácticamente nos alcanzó y, con esto, también la tradicional tamaliza, que forma parte de la celebración religiosa del Día de la Candelaria.

Dado que es una tradición que se extiende por todo el país, a continuación te presentamos algunos sabores y recetas peculiares que algunos estados proponen y que, quizá, te ayuden a pagar “tu cuota de tamales” de una forma diferente, si es que te salió el niño en la rosca.

Tamales de cominos

Tradicionalmente preparados en varios municipios de Puebla, donde su masa nixtamalizada mezclada con cal y manteca, envuelve la carne de cerdo o pollo bañada con una salsa de chile guajillo, jitomate y el ingrediente estrella: los cominos.

¿Quieres venir a Atlixco a comer algo rico?

Te recomiendo los tradicionales tamales de cominos de Doña Rosa Rdz; una mujer de la 3era edad,originaria de Axocopan, que diario prepara 80 tamales para vender.

La encontrarán en la esquina de Av Independencia y 5 pte.

Tamales nejos

La particularidad de este platillo, originario de Guerrero, es que no van rellenos, pues para su preparación sólo se requiere masa de maíz y, a diferencia de la mayoría de los tamales, éstos integran a su sabor la ceniza de leña cernida y sal al gusto, cuya mezcla es envuelta en hoja de plátano y se comen acompañados de un tradicional mole verde.

Mole verde con tamales nejos.



El mole verde si, pero lo tamales nejos jamás los había probado.



Recomendado, comida tradicional en Zacatepec Morelos.

Tamales barbones

Y por si ya comienzas a echarle un ojo a los mariscos, probablemente estos tamales preparados en Escuinapa, Sinaloa, sean los ideales para ti, ya que su relleno consiste en camarones medianos, cuya cabeza se deja fuera en uno de los extremos del tamal, el cual también lleva una salsa de chiles guajillo y ancho, mezclada con orégano y caldo de camarón, para asegurar el sabor.

Dicen que los tamales barbones son los más famosos de Sinaloa, esta delicia gastronómica es originaria del municipio de Escuinapa donde se preparan con camarones enteros, con cáscara y bigotes, lo que acrecenta el sabor que este crustáceo da a la masa de maíz.

Corundas de Michoacán

A pesar de que no son considerados un tamal, las corundas mantienen una preparación similar a la de éstos. Lo que más llama la atención de este platillo es su forma triangular. El relleno de su masa, hecha de manteca de cerdo, manteca vegetal y de maíz, es el queso. Para comerlo se acompaña de una salsa verde o roja y se baña con crema y, si gustas, más queso.

Son deliciosas y las encuentras solo en Michoacán

Los corundas se arman con forma de pirámide y son envueltas en la hoja de la planta del maíz, no la de la mazorca.

Tamal de piedra

No te alarmes, su nombre sólo se debe a que su preparación no lleva manteca ni polvo para hornear, por lo que la masa no se esponja. Por cierto, ésta se elabora a base de maíz, mezclada con caldo de frijol, y se envuelve en hojas de aguacate, por lo que no sólo deleitará tu paladar, sino también tu olfato, debido al aroma que desprenden.

Incluso hay algunos tamales que utilizan Hoja de aguacate, como los Tamales de Piedra.

Tamal de bola

Además de destacar por su curiosa forma redonda, este tamal, de origen chiapaneco, se caracteriza por la salsa que acompaña a la carne, la cual integra los sabores de tomate, jitomate, chiles anchos, guajillo, ajo, cebolla, achiote, sal, azafrán, cominos y tostadas. Además, su masa también mezcla papa y manteca, lo que asegura una consistencia suave.

Ven y disfruta de un rico Tamal de Bola en Chiapas

