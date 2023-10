¿A qué olemos los mexicanos? Así respondió un extranjero en este VIDEO

¿A qué te imaginas que puede oler un mexicano? ¿Por qué nos tendríamos que hacer esa pregunta cuando hay cosas más importantes que atender? Igual, la respuesta de un extranjero resultó útil para que una joven se hiciera viral a través de TikTok y de paso exhibiera un poco la manera en que ella se expresó con un comentario que hizo en contra del conductor del taxi.

Mientras ella viajaba en un taxi en Canadá, específicamente en Toronto, hizo un comentario sobre el olor del conductor, aunque ella no creyó que él fuera a entenderle, lo que provocó la respuesta que hoy nos tiene contándote esta historia.

¿A qué olemos los mexicanos?

La joven con el arroba zuryvillarr, en TikTok, abordó un taxi junto con su hermano. El vehículo era conducido por un chofer de nacionalidad india. Tanto ella como su hermano no creyeron que el chofer supiera hablar español, por lo que comenzaron una plática respecto al olor de las personas de India.

Ella indicó a su hermano que las personas originarias de la india huelen "un poquito raro" por lo que el conductor, al darse cuenta del comentario que hizo la joven, volteó para responderle de manera contundente: "los mexicanos huelen a leche de vaca".

'Mientras no sea leche echada a perder, todo bien...'

Los comentarios tomaron con humor la anécdota, aunque otros más criticaron que la joven se expresara así de las personas nacidas en la India.

"Bueno, con que no sea leche echada a perder, todo bien"; "Olemos a maíz; eso me han comentado mis amigos europeos"; "Cuando no me baño huelo a birria o barbacoa"; "Bueno, las vacas son sagradas en la India, no se si fue halago o insulto", fueron algunos de los comentarios que se hicieron en el video.

La joven dijo que le quedaron dos aprendizajes: el primero, no juzgar, pues ella dio por hecho que el conductor no sabía español, cuando es claro que domina el idioma; y el segundo, que lo que para unos puede ser un olor bueno, para otros puede ser uno totalmente horrendo.