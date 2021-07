Alexa Moreno sorprende con música del anime Demon Slayer durante competencia olímpica

Desde hace unos días, la cuenta de Twitter de la gimnasta mexicana, Alexa Moreno, empezó a publicar algunos datos sobre la atleta y en una de esas publicaciones, mencionaron que durante su rutina de piso, habría una sorpresa y a modo de spoiler, dejaron una imagen del anime Demon Slayer.

Fue así como el día de ayer, Alexa mostró al fin su rutina durante la competencia en Gimnasia Suelo y para sorpresa de muchos, la música seleccionada por la mexicana, pertenecía al soundtrack de la película Demon Slayer: Mugen Train, en específico el tema del personaje Zenitsu Agatsuma.

La gimnasta Alexa Moreno usó el soundtrack de #DemonSlayer Mugen Train 🚂 🔥 para su rutina!



Les digo otakus habemos en todos lados. 🧐🐧🤷‍♀️🥳

pic.twitter.com/sZ8hCnOCOy — Kika 🌈🍣🎬 (@kikamx_) July 25, 2021

Por tal motivo, y por haber quedado entre las finalistas en Salto de Caballo en Gimnasia Artística, Alexa Moreno y Demon Slayer se mantuvieron en las principales tendencias en Twitter, emocionando a los fans del anime, quienes aplaudieron la actuación de la gimnasta.

Además de esto, la joven de 26 años se declaró fan de la animación japonesa con las siguientes palabras: "Me encanta Demon Slayer. Yo necesito esa música para poderme aventar las acrobacias, me motiva. También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, muchos manga. En Japón estoy en mi mero mole".

Durante los datos que la cuenta de Alexa proporcionó, se destacó que es seguidora del grupo surcoreano EXO y también se publicó que se les ayude a que el grupo le mande un mensaje de buena suerte a la atleta para la final olímpica en Salto de Caballo que se llevará a cabo el próximo 1 de Agosto. ¿Será que escucharemos algún tema de EXO durante la rutina de Alexa Moreno?