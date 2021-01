Belinda regaña a Christian Nodal por no saberse la letra de su canción (VIDEO)

Belinda y Christian Nodal siguen dando muestras de su romance en las redes sociales y es que en esta ocasión protagonizaron una pequeña pelea durante una transmisión en vivo en Instagram.

La pareja más famosa de México decidió compartir un momento íntimo con sus fans durante sus vacaciones en Acapulco por las fiestas decembrinas, y Belinda quiso cantarles un fragmento de su nueva canción “Una mamacita”.

Christian Nodal se unió a Belinda para cantar juntos el nuevo éxito de la intérprete, pero Nodal se equivocó en la canción cambió una de las palabras y su novia lo regañó y lo corrigió.

te puede interesar ¡Ya hay boda! Belinda y Christian Nodal se casarán en 2021

El momento causó ternura entre los fans de ambos cantantes que han bautizado a la pareja como Nodeli. “Hermosos, fue el mejor regalo que nos dieron” y “Cerrando el año con este increíble live”, fueron algunos de los comentarios.

El breve regaño de Belinda a Christian Nodal provocó que los fans de la pareja hicieran bromas al respecto y hasta recordaron el momento en el que la intérprete de “Luz sin gravedad” le reclamó a Ha*Ash porque olvidaron la letra de la canción de “Bella traición”.

“Aunque no escuchen mis canciones si a mí me ponen una canción yo me la aprendo por respeto al artista, no le cambio la letra”, dijo Belinda en el año 2015.