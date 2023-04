Body Shaming y el por qué está mal hablar del cuerpo de los demás

No sólo se da en la industria del entretenimiento, se da todos los días en cualquier espacio de la vida: el trabajo, la escuela, las redes sociales. Opinar sobre el cuerpo de los demás, así sea para emitir un juicio "positivo" es algo que se tiene sumamente normalizado, al punto de quitarse la vida muchas personas que se ven expuestas al escrutinio público por su aspecto físico.

Recientemente, Ariana Grande envió un mensaje en sus redes sociales luego de ser víctima de body shaming, algo que también ha padecido Adele, Selena Gomez, Danna Paola y muchas mujeres alrededor del mundo. Y aunque también los hombres son víctimas de ello, el mayor porcentaje es de mujeres, quienes tienen que "cumplir" con un estándar físico establecido por sociedades conservadoras, en su mayoría.

¿Qué es el body shaming?

Es un término que significa avergonzar o burlarse de alguien por su apariencia física o su cuerpo. Lo llevamos a cabo de maneras conscientes e inconscientes, con comentarios que pueden ir disfrazados de "positivismo", pero que igual repercuten en quien los recibe.

"Te ves más delgado"; "Como que subiste mucho de peso, ¿no?"; "Creo que esas ojeras son por trabajar demasiado"; "Te vendría bien bajar un poco de peso";"Te ves más gordita", son comentarios que refieren al body shaming y que no se deberían hacer bajo ninguna circunstancia.

Pareciera que no, pero estas frases pueden causar problemas significativos en la salud mental (y hasta física) de quien recibe la crítica, por lo que es necesario no hacerlos y, mucho menos, normalizarlos.

¿Cómo afecta el body shaming?

De acuerdo a la psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, Elizabeth Ruíz, los efectos que puede tener en una persona el body shaming van desde la afectación del autoestima, hasta quitarse la vida.

"El body shaming es algo que se viene haciendo desde hace ya muchos años, sobre todo por parejas, familiares, amigos de la víctima, quienes intencionalmente o no, emiten un comentario sobre el cuerpo de alguien que, además, no solicitó", dice Ruíz a La Razón.

Puede afectar "creando inseguridades y baja autoestima; ansiedad e incapacidad de adaptación social; problemas alimenticios o el conocido como TCA que es el Trastorno de la Conducta Alimentaria o hasta depresión o ideas suicidas por sentirse insuficientes, inferiores o tristes por no cumplir los cánones establecidos generalmente bajo los preceptos de la publicidad y la mercadotecnia".

El mensaje de Ariana Grande

Con un video en TikTok, Ariana Grande decidió poner alto a las críticas que ha recibido sobre su cuerpo y respondiendo a los fans que están preocupados por su salud al notarla más delgada. "No suelo hacer esto y no me gusta, pero quiero responder las dudas y preocupación que tienen sobre mi cuerpo", comenzó.

"Debemos ser más amables y menos cómodos con comentar el cuerpo de la gente, sin importar si lo que crees que estás diciendo es positivo o negativo. El cuerpo con el que has estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, comiendo mal y en el punto más bajo de mi vida", comentó Ariana sentenciando el por qué está mal hacer body shaming a la gente.

Ya se ha hecho con personalidades también en México como Michelle Rodríguez, Danna Paola y muchas más y debe dejar de normalizarse: hablar del cuerpo de los y las demás no es correcto.