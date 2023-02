Michelle Rodríguez afirma que sí le afectaron los ataques gordofóbicos por su portada de revista

Michelle Rodríguez habló nuevamente de los ataques gordofóbicos que recibió por estelarizar la portada de la revista “Marie Claire” con una sesión d fotos impresionante; y la actriz confesó que sí le afectaron los comentarios negativos.

En entrevista con la prensa, Michelle Rodríguez señaló que la gordofobia es un problema muy grave en México, que afecta a muchísimas personas.

Michelle Rodríguez responde a quienes la criticaron tras protagonizar la portada de Marie Claire: "la gordofobia existe"



“Somos personas y estamos vulnerables ante los cometarios. Cualquiera que reciba un comentario ofensivo puede sentirse vulnerable, más bien está preguntarle a los demás si les está afectando esto porque se ha hecho tan grande que no sólo es de mí, es de muchísima gente y que a todos nos toca y deberíamos cuestionarlo todos”, señaló.

“Desgraciadamente, no me sorprende que sea un tema controversia porque nos cuesta trabajo hablar de las cosas que tenemos que hablar y si se está hablando, que hablemos de la mejor manera, amorosa y amable y que nuestro trabajo, nuestro arte, nuestras palabras, acciones, nuestra creatividad siga siendo nuestra mejor trinchera y sigamos diciendo lo que tenemos que decir y si no, lo cantamos”, agregó Michelle Rodríguez.

Michelle Rodríguez también fue cuestionada respecto a qué opinaba de la polémica de Yuridia y “Ventaneando”, ante lo cual dijo que le gustaría conocer a la artista.

“No he buscado a Yuridia, no la conozco, me encantaría compartir con ella alguna vez desde nuestra trinchera, cantando, siendo artistas, provocando sensaciones, sentimientos en la gente y si nuestro arte puede transformar, pues que lo haga”, remarcó la actriz.