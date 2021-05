El caso de Alba, la mujer que fue despedida de su empleo por no quedarle la talla del uniforme

Una mujer española contó una de las experiencias más horribles que ha sufrido al ser discriminada por su talla y peso, pues según contó llevaba años sin sentirse rechazada por su aspecto físico hasta que se encontró con ese trabajo.

De acuerdo con Alba Nevado, quien según su descripción también es actriz y dramaturga, había sido contratada para trabajar como azafata en un congreso de BEST WAY durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de España.

Sin embargo, Alba fue despedida ya que no le quedó el uniforme con el que tenía que laborar: “Me dicen que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme, como si el problema fuera mío”, señala.

La mujer contó su experiencia para evitar que alguien más vuelva a pasar por lo mismo. Foto tomada de Instagram: @alva.nevado

Además de recordar que no espera que le paguen por el tiempo extra, al llegar una hora antes para solucionar lo del uniforme, Alba explicó que espera ser tratada con respeto.

Yo lo que quiero es que no me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviese para trabajar en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar. Pero como no encajo dentro del canon de belleza que al día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí; por lo tanto, no puedo trabajar. Alba Nevado

La intención de contar su experiencia fue para que casos de discriminación por el aspecto físico y talla de las personas no vuelvan a ocurrir: “Me parece tan sumamente injusto lo que me acaba de pasar que no quiero que le pase a nadie más”.

Los detalles detrás de su despido por su talla

El día de la formación le fue entregado un uniforme “de talla única” que Alba sólo se pudo probar hasta que llegó a su casa y no le quedo. Al reportar la situación a sus supervisores le ofrecieron una talla 42, a pesar de que la mujer es talla 46.

De acuerdo con el testimonio de Alba, en caso de que la otra talla de uniforme tampoco le quedara, podría presentarse a trabajar con un traje negro; sin embargo, al presentarse a su primer día de trabajo se encontró con otro escenario.

“Nada más entrar, me dicen ‘ah, tú eres la del problema’. Como si tener una talla 46 fuese un problema”, explica la mujer antes de romper en llanto.

Pues lo que sucedió después ha causado indignación no sólo en la afectada, sino en los usuarios de redes sociales, quienes también mostraron su descontento ante la situación. Siguiendo con su relato, Alba explicó que la siguiente talla que le ofrecieron que tampoco le quedó.

Tras volverse viral ofrecen perdón

En un segundo video, la mujer explicó que a pesar de que Ifema Madrid y Fitur no fueron los involucrados directamente, al sólo ser el lugar en el que se celebraría el evento, ambos le han ofrecido disculpas.

“He recibido una llamada por parte de Ifema en la que se me pide disculpas, en la que se han hecho eco de lo que a mí me ha pasado y en la que a mí se me explica cómo funciona mundo protocolo, mundo uniforme y que habían tenido ciertos errores en este momento por el hecho de volver después de la pandemia”, comentó.

Además BEST WAY también contactó a Alba para ofrecerle una disculpa, con la opción de ser contratada en otro puesto, mismo que rechazó por la falta de simpatía.