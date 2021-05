“No podré vivir sin ella, si me falta”; el romántico mensaje de un abuelito que se viralizó en Twitter

Si hay algo que la pandemia nos ha dejado es una reflexión sobre la vida y el miedo a perder a las personas que amamos; sobre esto último escribió un abuelito en Twitter y los usuarios de la plataforma rápidamente viralizaron su romántico mensaje.

Y es que esta mañana el usuario @alfonsofp58 compartió una reflexión sobre su compañera de vida, María, que conmovió al internet y que a lo largo del día no ha dejado de posicionarse como uno de los tweets más vistos y compartidos.

El mensaje empieza con un poco de nostalgia al contar cómo ve a su amada tomar una siesta:

Queridos amigos, hoy estoy un poquito perjudicado. Veréis, por las tardes veo a mi María dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra y claro, es que en julio cumplirá 80 años, y recuerdo muchas cosas de mi juventud ratos muy felices que hemos pasado juntos. Alfonso, usuario de Twitter

Más adelante, el hombre español agrega que, aunque no siempre han compartido buenos momentos, sí le ganan a los malos, razón por la cual no concibe una vida sin María: “Pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella, si me falta”, escribió.

Con un poco de timidez, Alfonso también pidió comprensión a sus más de 44 mil seguidores por el mensaje dedicado a su amor con María, pero recuerda que sus sentimientos por ella tienen que ser compartidos al mundo.

El romántico mensaje de Alfonso ha sido compartido más de 100 mil veces en Twitter. Captura de pantalla Twitter @alfonsofp58

“No puedo dejar de decir lo que siento por esta persona que lleva junto a mí toda mi vida y que me ha tenido siempre enamorado y ahora también”, continúa.

Sin embargo, en el tweet viral también se lee la tristeza de Alfonso al pensar que, por sus edades, el amor que ha compartido con María podría acabar de un momento a otro por cuestiones que no están en sus manos:

A veces me pongo triste pensando últimamente en que ya somos muy viejitos y que esto que tenemos acabará algún día de alguna forma. Si viviéramos otra vida juro que la buscaría otra vez hasta encontrarla. Alfonso, usuario de Twitter

Finalmente, el abuelito concluye su romántico mensaje que conmovió a todo Twitter cuestionando si es buena idea expresarse de esa manera en Internet, pero señala que considera a sus seguidores como sus “amigos para siempre”.

Una vez más tengo que daros a todos gracias por vuestra atención hacia mi,estoy tratando de contestaros pero soís tantos que me es imposible,aparte que no soy nada de rápido tecleando. Os quiero a todos un montón y nunca os olvidaré. — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 21, 2021

El tweet publicado desde Madrid, según la ubicación de la red social, ha superado los 163 mil me gusta, además de haber sido compartido por miles de usuarios quienes dieron retweet o citaron el mensaje.

Tras volverse viral, Alfonso agregó otro mensaje agradeciendo el buen recibimiento de su hilo viral en el que pidió disculpas por no poder responder a cada uno de los usuarios que le han respondido. Finalmente agregó: “Os quiero a todos un montón y nunca os olvidaré”.