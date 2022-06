Chef exhibe a influencer que le pidió comer gratis a cambio de publicarlo en Instagram: "Gorrones internacionales"

El chef Édgar Núñez se volvió viral en las redes sociales, luego de que exhibió una conversación en la que una influencer le pide comer gratis en su restaurante a cambio de publicar unas historias de Instagram.

A través de su cuenta de Twitter, el chef compartió una captura de pantalla del mensaje que recibió de parte de la influencer Manuela Gutiérrez, quien es originaria de Colombia y tiene más de 68 mil seguidores.

“Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos (con una cuarta parte de mis seguidores)”, se lee en el mensaje del chef.

te puede interesar ¿Lo comprarías? Influencer se hace viral por vender su sudor hasta en 500 dólares

“Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes!”, le escribió la influencer al chef.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

En otro mensaje el chef se pronunció y dijo que “no sabía que comer gratis era trabajar”, además de que mencionó en otro mensaje que “influencer es quien cambia tu vida sin recibir nada a cambio”.

Influencer se disculpa con el chef

A través de su cuenta de Instagram, la influencer se pronunció su trabajo, dijo que es una práctica común que las marcas o las empresas los busquen para hacer publicidad, así como también es común que ellos contacten a las firmas.

Asimismo, señaló que que el chef no estaba obligado a decirle que sí a su intercambio y hasta le ofreció una disculpa.

“Estamos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo. Tienen su derecho a decirme lo que quieran. Yo pienso que no actué mal, estaba haciendo una propuesta y si él lo tomó a mal, no era mi intención”, mencionó.