EDC 2024: Asistente da tremendo codazo y tira a otro en medio festival | VIDEO

Si bien el EDC (Electric Daisy Carnival) es el lugar ideal para disfrutar de la música y celebrar con música energizante y llamativa, no falta durante los festivales masivos que ocurra alguna situación algo penosa, pero también divertida para el público, pues este sábado se dio a conocer un video donde un usuario reacciona a sentirse molestado por el otro de una manera bastante agresiva pero a su vez, que generó agrado entre la audiencia.

Si bien el festival ha sido del agrado del público gracias a los excelentes sets de DJ's como David Guetta en el festival o Benny Benassi y Big Metra en la segunda jornada del mismo, nunc apueden faltar los momentos chuscos y que rompen un poco con la vibra agradable de EDC o algun otro evento similar; afortunadamente, la situación no pasó a mayores.

“Codazo”:

Así fue el viral video sobre el golpe fulminante de un fan en EDC

Durante el video, se puede ver a un joven bailar en el centro de un espacio vacio, mientras se avienta contra un sujeto que luce bastante más grande que él; el chico, con un atuendo con bandas amarillas, se lanza contra la espalda de la otra persona, quien la primera vez lo deja pasar, peor al ver que lo que hacía era por completo intencional, se muestra visiblemente enojado.

Sin dudar un poco, el segundo hombre le da un codazo muy fuerte al chico. En cámara lenta, se puede ver cómo concecta con el rostro del chico, quien no tarda en caer al piso ante el impacto. Quieners parecieran ser sus amigos entonces, lo levantan con cuidado del piso mientras el otro vuelve a lo suyo, como si nada hubiera sucedido.

El público no dejó pasar la oportunidad para comentar respecto a la situación, entre quienes reprobaron la actitud del chico que inició lanzandose contra el otro, hasta quienes celebraron abiertamente la reacción. Asimismo, no faltaron los memes sobre el hecho, los cuales se centraron sobre todo en el golpe que recibió el chico en EDC, quien quizás no se arrepiente de nada:

Meme del golpe viral en EDC. Twitter

