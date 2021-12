Intenta no emocionarte; tiktoker le da dinero a un indigente y así reacciona

El influencer 'FerCarnal' recorrió las calles para ayudar a los más necesitados, pero una de las historias de solidaridad terminó dando un giro de tuerca y la lección fue para él y para el público.

Mediante su cuenta @fercarnal, el joven tiktoker, quien tiene cerca de 750 mil seguidores, le preguntó a un hombre de bajos ingresos económicos cómo la pasaría en esta Navidad. El sujeto respondió que aún no sabía, y que lo único que buscaba era " completar para un café ".

Cuando el famoso le regaló dinero para que se comprara el café, el hombre sonrió, lo abrazó y le pidió que lo acompañara para hacerle un regalo también; uno de los dos antojitos navideños que guardaba en una bolsa.

¿Mala persona o mala suerte? Indigente hace reflexionar

El sorpresivo gesto emocionó al influencer que inevitablemente rompió en llanto. “Wey, me vas a hacer llorar, cabrón. Hasta se me quebró la voz. Feliz Navidad, padre”. El hombre le agradeció por el dinero con un: “Tú eres de la banda que… me dio gusto. Feliz Año, eh”.

El video ya superó los 3.8 millones de reproducciones. Los usuarios aplaudieron la noble acción del hombre de la calle; “No cabe duda que da el que menos tiene”.

“Me hizo llorar”, “Weeee invítalo a cenar”, “Él no es mala persona sólo tuvo mala suerte”, “Tú le diste lo que traías, pero el te dio lo que tenia. Gente como ustedes valen mucho”, fueron algunos de los comentarios.

