Empleada de Bodega Aurrera dice que hay un producto muy robado: 'No sirve sino lo activamos'

Algunos centros comerciales sufren el "robo hormiga", que es cuando la gente se lleva productos poco a poco y eso les hace perder gran cantidad de ganancias.

El gobierno de Jalisco explicó que el "robo hormiga" se realiza en lugares concurridos, fuera de las cámaras o con poca iluminación, "utilizan bolsas doble fondo, chalecos, sombrillas, carriolas de bebes etc. Pueden montar escenas bien estudiadas para lograr la distracción del personal y tratan de cambiar artículos viejos o usados por nuevos o mercancía sin ticket".

En ese sentido una empleada de Bodega Aurrera explicó que hay productos que son muy comunes de ser robados, sin embargo, enfatizó que hay uno en especifico que no tiene caso que se lo roben, ya que se necesita la activación de la cajera para usarlo.

La usuaria de Tiktok @val_jaz indicó: "Qué onda con la gente que se roba este tipo de cosas, o sea sí sabían que si nosotros no las activamos, no la van a poder usar, no lo hagan gente eso es robar".

La joven precisó que el producto que es muy común de ser robado son las tarjetas de regalo de Google Play , las cuales tienen cierta cantidad de dinero disponible para que las personas puedan comprar en la tienda de aplicaciones de Play Store.

Dichas tarjetas deben ser activadas previo a su uso, una vez que ya la tengas disponible, puedes usar el dinero con los siguientes pasos:

Ingresa a Google Play Store.

Da clic en tu perfil, que está en la parte superior derecha sobre tu imagen.

Luego da clic donde dice "Pagos y suscripciones".

Después seleccione el apartado donde dice "Canjear código de regalo".

Copia y pega el código en la parte en blanco.

Finalmente elige la opción de "Canjear".

