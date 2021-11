Jóvenes regalan camioneta a conserje de escuela que caminaba con lluvia y nieve

Un grupo de jóvenes decidió comprarle una camioneta al conserje de la escuela en la que estudiaron, en Estados Unidos.

Por cuestiones económicas y de transporte, el empleado siempre se iba a la escuela caminando, y lo hacía incluso cuando llovía y durante nevadas, por lo que los jóvenes pensaron en una camioneta.

Tal fue el aprecio que desarrollaron hacia él por su ayuda y sus consejos, que no quisieron seguir adelante con sus estudios y trabajos sin cambiar la vida del hombre ayudándole a llegar, no en auto, sino en camioneta a la escuela.

La reacción del conserje al ver la camioneta

“Mr. Joe” tenía los ojos vendados mientras uno de ellos le agradeció y le dijo que siempre supieron cómo llegaba al lugar, “todos aquí lo queremos mucho, usted nos ayudó”.

“Dios mío, no puedo creerlo”, dijo el hombre al ver que no había nada más frente a él que un vehículo estacionado. Al subir, uno de ellos se acercó a abrazarlo pues no pudo contener el llanto.

El video se compartió en la cuenta @somegoodnews (algunas buenas noticias) de Instagram, y tiene casi 300 mil reproducciones, así como comentarios que señalan que debe tratarse de una “puesta en escena”, y otros que sí creen que el regalo se haya hecho y lo aplauden.

AHM