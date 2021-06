Steph Gómez, participó en dos temporadas de Exatlón México, el 1 de junio se dio a conocer la lamentable noticia de que falleció a causa de COVID-19.

Los fans de Exatlón México recordaron el paso de Steph Gómez en el reality show deportivo. La atleta entró a la tercera temporada del programa junto a Mati Álvarez.

Antorcha Humana, como también se le conocía a Steph Gómez, era del equipo azul y era una de las mejores, quien lograba darle batalla a Mati Álvarez, sin embargo, tuvo que abandonar la competencia debido a una infección en las vías respiratorias.

Steph confesó que no podía respirar y tenía una fuerte tos, así que por recomendación de los médicos tuvo que salir de Exatlón México.

“Me regañaron varias veces por no decir cómo estaba para que me dejaran jugar, físicamente no me siento débil, pero si me cuesta mucho trabajo respirar y llevo con una tos más de 50 días”, comentó Steph Gómez a su salida del programa.

Por su parte, Antonio Rosique ofreció unas palabras para la atleta de Exatlón México.

“Steph lleva varias semanas compitiendo con una infección en las vías respiratorias, ha habido días malos y días peores, sin embargo, ella ha estado ahí defendiendo la causa del equipo de los contendientes, comportándose como lo hacen las auténticas campeonas. Sin embargo, ya son muchas semanas de Steph batallando con esta enfermedad y hay que tenerle mucho respeto a las enfermedades respiratorias”, comentó.

Steph Gómez volvió a la temporada 4 de Exatlón México

Steph Gómez tenía muchas ganas de demostrar su potencial en Exatlón México, así que volvió a la cuarta temporada en la que tuvo que salir en silla de ruedas debido a que sufrió una fractura en el pie.

Steph Gómez era competidora de jujitsu y era una de las mejores atletas en ese deporte en México. Tenía sólo 29 años cuando perdió la batalla contra el COVID-19.