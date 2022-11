La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero no sin estar exenta de polémica. Particularmente, los filtros para las fotografías en redes sociales han provocado criticas y burlas entre los usuarios, pues mientras unos creen que son una herramienta útil y divertida, otros estiman que favorecen el engaño por resaltar en exceso las cualidades de una persona.

Tal fue el caso por el cual señalaron a una usuaria de TikTok, quien reportó haberse sentido decepcionada después de que un hombre estadounidense a quien conoció por internet le financiara un viaje a Washington con el objetivo de encontrarse en persona, sólo para que éste la rechazara al verla al natural, sin los característicos filtros en sus fotos .

A través de la red social, la mujer identificada como Ninoska Rodríguez compartió un video en donde se le ve caminando por el aeropuerto de Washington mientras de fondo suena el fragmento de una canción que dice: “y a donde vayas ten presente que mientras tenga vida no te olvidaré”.

Junto a este fragmento, escribió la dedicatoria: “para el chico que me pagó el viaje a Washington DC y después de que me vio sin filtro no quiso nada conmigo ”.

En otro video, la usuaria explicó su malestar, y dijo: “Gente, no crean en amor por las redes sociales; todavía quedamos personas que creemos que todo lo que brilla es oro”.

Ante esta situación, los usuarios de la misma red manifestaron opiniones divididas en los comentarios. Mientras algunos despotricaron contra la actitud del hombre, otros se pronunciaron a favor de no abusar de los filtros y mostrarse al natural desde un inicio.

Otras personas le aconsejaron que, para la próxima ocasión en que conozca a una persona por internet, realice primero una videollamada.

Sin embargo, Ninoska, en la sección de comentarios, aclaró que, pese al amargo sentimiento que le dio esta situación, aprovechó el viaje a Washington para pasear y conocer la ciudad .

