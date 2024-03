La extraña historia del hombre que se vacunó 217 veces contra COVID-19 y no sufrió efectos secundarios

Los científicos dicen que se trata, posiblemente, de "la persona más vacunada en la historia" y no lo dudamos, pues vacunarse 217 veces no es algo que se vea de manera recurrente y, sobre todo, sin presentar efectos secundarios, de acuerdo a los resultados publicados en la revista The Lancet Infectious Diseases.

Un alemán se vacunó de manera deliberada contra el COVID-19 por 217 ocasiones y su caso ya provocó que los científicos se pusieran en alerta y que investigaran tanto las consecuencias como los beneficios o cambios que pudo tener en el cuerpo este hombre que ya es tema mundial.

El paciente que se vacunó 217 contra el COVID-19

Según lo publicado en The Lancet, este hombre de origen alemán, tiene 62 años y reside en Magdeburgo, en el centro de Alemania. Después de vacunarse 217 veces, pese a las advertencias de los médicos, su sistema inmunológico opera sin problema alguno.

Su caso ya había llamado la atención, aunque fue en el año 2022 cuando se supo por primera vez de él, pues en aquel entonces ya se había vacunado 92 veces en contra del COVID-19. Las autoridades quisieron actuar de forma rápida porque se llegó a sospechar que el hombre estaba relacionado con el tráfico de certificados médicos, tomando en cuenta que éstos eran utilizados para presentarse en oficinas o en instituciones escolares para no asistir a labores.

Cuando se comprobó que no se dedicaba al tráfico, ya acumulaba 130 vacunas en tan sólo nueve meses. Refirió que se ha vacunado en 217 ocasiones, incluyendo aquellas vacunas de versiones basadas en tecnología ARNm, por un lapso de 29 meses. Esas vacunas usan una pieza de ARNm, que corresponde a la proteína en un virus.

Este hombre se vacunó 217 veces. Reuters

Se vacunó 217 veces para comprobar los efectos de las dosis

Según el estudio de The Lancet, el hombre se mostró interesado en saber qué pasaría con su cuerpo si se vacunaba una gran cantidad de veces; los científicos de la universidad alemana de Erlangen-Nüremberg, entre ellos Kilian Schöber, virólogo y coautor del estudio, quienes indicaron que también querían comprobar la premisa de varios científicos, la cual enuncia que después de recibir tantas vacunas, las células inmunitarias del cuerpo se vuelven menos efectivas.

Lo que hicieron, básicamente, fue comprobar lo contrario. El cuerpo de este hombre tenía "concentraciones considerablemente más altas" de las células inmunitarias y anticuerpos para el virus COVID-19, que un grupo de tres personas que fueron recomendadas en el estudio. "Es evidente que no respaldamos la hipervacunación", indicó Schöber en sus redes sociales, sin embargo, el caso está para seguir estudiándose.

