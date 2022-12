Hombre muestra supuesto brazalete localizador por ser deudor de una tienda departamental

En Tik Tok las personas nunca dejan de sorprendernos, tal es el caso de un usuario que a través de un video compartió que supuestamente una tienda departamental le colocó una pulsera con "GPS" para poder localizarlo cada que le fueran a cobrar la deuda que tiene .

En el video el usuario @_medicenelchino muestra el supuesto brazalete localizador con luces, que le colocaron por deber una fuerte cantidad de dinero a dicha tienda departamental.

"Ya me pusieron localizador, para cuando me vengan a cobrar no les diga que no estoy ", explica el joven.

Aunque muchos usuarios de internet reaccionaron a esta publicación al señalar que colocar algo así a un deudor sería algo ilegal, el tiktoker aclaró horas más tarde que todo fue parte de una broma y no se trataba de una pulsera de geolocalización real como las que usan las personas en prisión domiciliaria o libertad condicional.

DGM