Influencer revela que rechazó participar en Kilos Mortales México; estos fueron sus motivos

Luis Delgado, modelo oficial de una marca de ropa de tallas extra, contó su experiencia al ser invitado a formar parte del programa Kilos Mortales México, un show que cambia las vidas de sus participantes, al ayudar a personas con fuertes casos de obesidad a bajar de peso por medio de entrenamiento, dieta y acompañamiento psicológico.

Fue el 27 de mayo que se estrenó la versión mexicana de Kilos Mortales, donde podemos ver a varios individuos cambiar sus vidas. Ante ello, el creador de contenido, Luis Delgado, ha revelado que si bien pudo formar parte del show, una importante razón le hizo desistir.

Luis Delgado revela que lo invitaron a Kilos Mortales México

El creador de contenido explicó porqué rechazó estar en el programa Kilos Mortales México y explica que esto sucedió hace dos años, cuando comenzó la convocatoria para buscar a gente que pesara más de 250 kilos en el país.

"Ellos me ofrecían la operación, todo el proceso antes y después en cuanto a psicólogo, valoración, la operación gratuita completamente, pero yo no podía seguir con Big & Fashion, comer de la misma manera, grabar con ellos, aunque no comiera", reveló el influencer.

Además, señaló que no le agradó saber que la producción entraría "en su intimidad", al documentar lo que sucedía dentro de la vida del modelo a cada momento por una larga temporada, pues consideraba que estarían "invadiendo la privacidad" no solo de él, sino de todas las personas que viven con él y lo rodean.

Delgado pensó que podría hacer el cambio por su propia voluntad y asegura que han habido diferencias en su peso con el paso del tiempo, al señalar que "la báscula no miente". En este sentido, revela que ha pasado de pesar 285 kilos, a 230 kilos.

A pesar de la aclaración al final del video, parece que no todo el público entendió lo que dijo Luis Delgado, puesto que lo criticaron por haber perdido una gran oportunidad de cambiar su vida a través de la ayuda de Kilos Mortales México, puesto que las facilidades que le otorgan a los participantes del programa hacen que sea más sencillo llegar al llamado "peso ideal".

Es así que en el video, usuarios comentaron "debiste aceptar", entre otros mensajes, aunque algunos internautas indicaron que fue bueno que el influencer le diera la oportunidad de entrar a Kilos Mortales México a alguna otra persona ya que él no estaba convencido con el formato.