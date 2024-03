No es tu Internet: otra vez reportan fallas en Facebook e Instagram

Los usuarios de Internet nuevamente reportan fallas en las redes sociales de Facbeook e Instagram, a tan solo 15 días de la caída masiva que sacó a todos los usuarios de sus cuentas de estas plataformas.

Ahora aplicación Downdetector registra fallas en Facebook e Instagram en algunas partes del mundo, aunque en México el servicio no se vio afectado en su totalidad, solo algunos usuarios reportaron que no les actualizaba las noticias den Facebook e Instagram, pero la mayoría fueron cibernautas anglosajones los que expresaron que no podían usar las dos redes sociales.

Los usuarios están molestos porque esta falla se presenta a tan solo dos semanas después de que se cayeron las redes antes mencionadas, dicha falla duró varias horas y los cibernautas estaban preocupados porque no podían entrar a sus cuentas y aparecía una leyenda como que la sesión había caducado.

Los mejores memes de la nueva caída de Facebook e Instagram Foto: X

Los mejores memes de la nueva caída de Facebook e Instagram

Como es costumbre los memes salieron a relucir después de este acontecimiento, en los que nuevamente vuelven a decir que la plataforma que los salva a todos es X (Twitter) ya que ahí van a consultar si es verdad que las otras redes se cayeron.

La vez anterior que se cayeron las redes, hasta los famosos como Marco Antonio Solís se sumaron a las reacciones con divertidos memes.