Joven invita a su cita de Tinder a su casa y le intenta robar la tele y hasta las llaves

Un joven invitó a una cita en su departamento a una chica , que llevaba una semana de conocer en la app de citas Tinder, y cuando se despertó se dio cuenta que ella le estaba robando su pantalla.

A través de Twitter el usuario identificado como Alan Moreno explicó que invitó a "Martina", una joven que conoció en Tinder a tomar algo a su casa , sin embargo lo que pensó sería una noche amena se convirtió en una tragedia.

El joven narró que en un principio tenían planeado salir a algún sitio, pero él se sintió mal, por lo que ella le ofreció después ir a su casa a "cuidarlo".

Alan decidió aceptar que ella fuera a su casa, sin embargo, la joven se tardó demasiado en llegar y a él eso le pareció extraño .

Contó que cuando volvió de comprar cigarros siguió tomando su vino, pero percibió un sabor raro, por lo que empezó a sentir miedo, pero consideró que era paranoia porque ¿Cómo una chica le iba a querer hacer algo?. Y narró que vieron una película y siguieron platicando hasta que él decidió ir al baño y al volver volvió a notar el mismo sabor raro en el vino .

"Pensé en echarla, en decirle algo. No me animé, pensé que era una sensación propia y no una realidad. Decidí simular que tomaba de la copa, quería percibir su reacción. Continuamente me ofrecía para que siga tomando. Estaba cansado, preocupado. Me ganó el sueño y me quedé dormido"