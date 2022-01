Joven mexicano abandona Harvard para regresar con su novia... y ella lo deja (VIDEO)

Un joven mexicano pudo haber sido un gran orgullo nacional, pero prefirió ser una burla, pues abandonó Harvard para regresar con su novia, la cual le dijo que sólo fuera amigos.

La triste historia la compartió en TikTok el usuario @palevill17, quien publica en su TikTok videos de su vida en EU y quien supuestamente asistía a Harvard.

Y es que el muchacho subió un video en el que finge llorar y al que agrega el texto “Cuando le dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba, para regresar contigo a México”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y le comentaron devastadores mensajes como: “ganaste, pero a qué precio”, “ser inteligente en la escuela, no es lo mismo que ser inteligente en la vida”, “Muy listo para entrar a Harvard, pero no mucho para la vida”, “Enojarme con desconocidos es lo de hoy” y “Que tú qué”.

Cuando un internauta le comentó que había ganado el tren, el chico reveló que sus esfuerzos fueron en vano pues su novia le pidió que mejor fueran amigos.

"Y también ser su 'mejor amigo'", fue su triste respuesta.

La devastadora respuesta del joven Especial

rc