Joven dice que usa barba falsa cuando camina sola y de noche por la calle (VIDEO)

Salir de casa con un pantalón y cambiarte la falda en la escuela o el trabajo; evitar escotes o transparencias al caminar sola y de noche por las calles; cambiarte de acera cuando ves que alguien sospechoso caminar de frente a ti. Esos son algunos trucos que tienen que usar muchas mujeres alrededor del mundo para evitar el acoso en las calles.

Una joven española compartió en TikTok un video en el que afirma usar una barba falsa para caminar sola por las calles, y así evitar de esta manera que los hombres la molesten.

¿Qué hizo la joven?

Marina, como se hace llamar la usuaria en TikTok, compartió en dicha plataforma que usa una barba artificial como parte de un método de protección en contra de acosadores. "Para los que no saben el por qué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso", explicó.

Dice que al caminar sola por las calles en la noche, así se siente más segura "me siento genial y muy segura. Me ves así por la calle (al tiempo que se pone la barba) y tú no te acercas. Doy bastante miedo. Sé que es verdad que esto me lo pongo sólo cuando estoy andando por la calle de noche".

Los comentarios al video

Los comentarios que recibió el video varían, pues al final la joven decidió hacer comentarios sobre si se veía sexy con la barba o que si había algún comentario malo en el video, era porque le tienen envidia.

"Lo que hacemos las mujeres para sentirnos seguras"; "Es que al final ya no da risa, es pura verdad y lo necesitamos todas"; "Buena idea, ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas", son algunos de los comentarios que la joven recibió, aunque los que eran negativos se eliminaban de manera veloz.