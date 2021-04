"Luis Miguel, la serie": Así fue en la vida real el reencuentro entre Luis Miguel y Michelle Salas

“Luis Miguel, la serie” temporada 2 revelará momentos clave en la vida de Luis Miguel como el reencuentro que tuvo con su hija Michelle Salas en el año 2008.

En una de las escenas de “Luis Miguel, la serie” se puede ver el momento en el que Michelle Salas, interpretada por Macarena Achaga, le reclama a El Sol no haberla visto durante 11 años.

En la primera temporada de “Luis Miguel, la serie” se dio a conocer que el cantante no reconoció a su hija, sin embargo, se sabe que cuando era niña la visitaba algunas veces, hasta que dejó de verla por un largo tiempo.

Michelle Salas habló a los medios de comunicación cuando tenía 16 años para hablar de su relación con Luis Miguel.

"Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga que pasó y ya", dijo la joven en ese entonces.

Aracely Arámbula ayudó al reencuentro entre Luis Miguel y Michelle Salas

Se sabe que luego de que nació Miguel, el primer hijo de la cantante y la actriz, Luis Miguel buscó reencontrarse con Michelle Salas y que fue la propia Aracely Arámbula la que intervino para que esto ocurriera.

Fue en el 2008 cuando por fin ocurrió el esperado reencuentro y todo quedó documentado en fotografías que se dieron a conocer a través de los medios de comunicación. En las imágenes Luis Miguel y Michelle Salas aparecen sonrientes disfrutando de un momento padre e hija.

Para el año 2009 Luis Miguel decidió otorgarle su apellido y reconocer a la joven como su hija, incluso ella se fue a vivir con él y Aracely Arámbula a Los Ángeles para tratar de recuperar el tiempo perdido.

Sin embargo, la relación volvió a fracturarse cuando Michelle Salas empezó a tener una relación amorosa con Alejandro Asensi, mánager y mejor amigo de Luis Miguel, pues el cantante no aceptó la relación, ya que él era 20 años mayor que la joven.

Al parecer el personaje de Patricio Robles en “Luis Miguel, la serie” está inspirado en parte en Alejandro Asensi.