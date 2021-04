"Luis Miguel: La Serie": ¿Quién es en la vida real Patricio Robles, representante de El Sol? (FOTOS)

La segunda temporada de Luis Miguel: La Serie presentará a nuevos personajes, como es el caso de Sergio Basteri, hermano del cantante, y Patricio Robles, quien fue el representante de El Sol.

Patricio Robles es uno de los personajes claves en la historia de Luis Miguel: La Serie, ya que se puede ver en el programa el momento en que éste busca ganarse la confianza del cantante para convertirse en su representante.

Asimismo, en la producción de Netflix Patricio Robles es la persona que conecta a Luis Miguel con Frank Sinatra para que hagan un dueto, el cual se materializó en la canción Come Fly With Me.

¿Quién es en la vida real Patricio Robles de Luis Miguel: La Serie?

Mucho se ha especulado sobre la identidad real de Patricio Robles en Luis Miguel: La Serie, ya que es uno de los personajes más polémicos de la producción de Netflix.

De acuerdo con el actor Pablo Cruz Guerrero, quien interpreta a Patricio Robles, su personaje está inspirado en varias personas que estuvieron alrededor del cantante.

Según algunas publicaciones una parte de la identidad de Patricio Robles en Luis Miguel; La Serie sería Mauricio Abaroa, quien fue el representante de Luis Miguel tras la muerte de Hugo López en diciembre de 1993.

Se sabe que Abaroa logró conectar a Luis Miguel con Frank Sinatra para que hicieran un dueto juntos y también lo llevó al homenaje por el cumpleaños 80 de “La Voz.

Sin embargo, se dice que el personaje de Patricio Robles también puedo estar inspirado en Alejandro Asensi, quien fue manager de Luis Miguel, luego de que Abaroa enfermara.

Alejandro Asensi fue manager de Luis Miguel y Patricio Robles de Luis Miguel: La Serie está inspirado en él Foto: Tomada de la revista Quien

En la serie Patricio y Luis Miguel son muy cercanos y son casi de la misma edad, por lo que se sugiere que Asensi podría ser parte de la inspiración para el personaje, ya que ellos eran grandes amigos desde que eran niños.

Sin embargo, parece que su amistad terminó cuando Asensi fue captado saliendo con la hija de Luis Miguel, Michelle Salas y el cantante no aceptó la relación.