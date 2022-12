"Maldita, te odio": Joven exhibe agresivos "audios de despedida" de su exsuegra (VIDEO)

Hay que admitirlo.: Casi todos hemos estado en una relación amorosa llena de "toxicidad", ya sea porque la personalidad de nuestra pareja no empata con lo que somos o viceversa.

Sin embargo, cuando en la relación se entrometen otras personas, como los suegros, las cosas se vuelven más complicadas y muchas veces las tensiones escalan a niveles imprevistos.

Ese es el caso de una joven, quien exhibió a través de TikTok los "audios de despedida" de la mamá de su expareja, con quien al parecer recientemente había terminado.

Y es que resulta que la señora no quiere ver a la joven ni en pintura, pues por medio de los audios de WhatsApp no sólo le hace saber que "no se quedará" con su hijo, pues además, saca todo el rencor que le tenía guardado.

En el clip de tan sólo once segundos la exsuegra le dice a la protagonista de esta violenta anécdota hasta de lo que se va morir, aunque no queda claro el porqué de la la relación tan tensa.

“Pin** pe**a mal agradecida maldita. Te odio pe** y digas lo que digas, te burles, tú no te vas a quedar con mi hijo”, amenaza la madre de su ex furiosa.

No obstante, la reacción de la joven fue aplaudida por usuarios de redes sociales, pues prefirió no desgastarse y contestar a los insultos sólo con dos sencillas palabras: “Adiós, popó”.

