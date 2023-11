'Mi primera chamba', la canción que rompe TikTok y fue creada con IA.

En los últimos días TikTok se ha inundado de videos con el audio "Mi Primera Chamba", una canción que fue creada con Inteligencia Artificial (IA) y que muestra accidentes laborales chistosos, pero ¿sabes cómo empezó este trend?

De seguro, a estas alturas ya sabes de que canción te estamos hablando y también ya has mirado alguno de estos videos en los que personas, no necesariamente principiantes, "meten la pata" o cometen errores terrible realizando tareas tan sencillas en el trabajo que los dejan en apuros.

¿Quién creó el trend de "Mi primera chamba"?

Todo comenzó con el usuario Ignacio Molina, identificado como @bluegrave_, quien por medio de una aplicación de IA, modificó la letra de la canción "Si la calle llama", realizada por Bryant Myers, Myke Towers y Eladio Carrión, quien canta lo siguiente:

"Mi primer par de peso, me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré. El cartero llegó sonriendo, me dijo que yo coroné. Le di una paca y le dije: '¿Qué tal si lo hacemo' otra ve'?'. Me dijo 'pues claro, cabrón', ahora ese cabrón tiene un Patek", dice la canción original , la cual tras editar la voz de Eladio Carrión quedó como la hemos escuchado hasta ahora:

"Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé", se escucha en la canción viral.

Esta canción ha tomado tanta fuerza en TikTok que el mismo Eladio Carrión ya ha interpretado la versión de "Mi primera chamba" en algunos presentaciones en vivo.

