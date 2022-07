Motociclista frustra "asalto” y frena a “ladrones”; eran actores que grababan una película (VIDEO)

¡Héroe!... ¿o no? Ante el presunto intento de asalto a una mujer en calles de Colombia, un motociclista no pensó dos veces en actuar y "aventar" su vehículo a los "criminales"; sin embargo, no contaba con un detalle.

Y es que en realidad no se trataba de un asalto, sino que los sujetos a bordo de la otra motocicleta, los supuestos ladrones, así como la "víctima" simplemente estaban rodando la escena de una película.

Todo quedó captado en video por un testigo, cuyas imágenes muestran el momento exacto del "atraco", actuado de manera excelente tanto por la víctima como por los jóvenes que hacían de ladrones.

Es entonces cuando un "héroe" en motocicleta acelera para frenar la huida de los "hampones", chocando con ellos y provocando que caigan de su vehículo.

Tras esto, los jóvenes "asaltantes" se levantan del suelo visiblemente molestos y reclaman al otro sujeto en motocicleta su acción, pues todo se trataba de una filmación.

Por ello, y tras observar al equipo detrás de la escena, el motociclista héroe parece pedir disculpas, levanta su vehículo y permanece en el lugar unos instantes.

Algunos internautas aplaudieron la acción del sujeto y reconocieron su valentía, pues decidió intervenir para frenar el "atraco"; no obstante, hubo quienes señalaron que todo pudo haber terminado en tragedia de no haber sido una actuación.

"Muy arriesgado el man, donde hubiera sido de verdad lo pelan" @diegosuarez86

​Usuario de Twitter

"Muchas personas criticando de que si hubiese sido real lo matan, creo que esas mismas personas en un acto de verdad no movían ni un solo pelo" @byBeac

​Usuario de Twitter

CEHR