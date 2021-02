La actriz Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abuso y así responde el cantante

La actriz Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres acusaron al cantante Marilyn Manson de haber abusado de ellas.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz señaló que fue víctima de “terribles abusos” durante años, también dijo que fue manipulada y sometida por parte de Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Warnes.

“Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavaron el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, se lee en la publicación de la actriz en Instagram.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson comenzaron su relación cuando ella acababa de alcanzar la mayoría de edad y él prácticamente le doblaba los años.

Tras la denuncia de Evan Rachel Wdoo, otras cuatro mujeres también alzaron la voz para denunciar los abusos que supuestamente sufrieron de parte de Marilyn Manson.

Debido a las acusaciones que se hacen contra el polémico cantante, la disquera que promueve el nuevo álbum del músico “We are chaos” despidió a Marilyn Manson.

“A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover su álbum actual (We Are Chaos) con efecto inmediato.Debido a estos desarrollos preocupantes también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro”, se lee en un breve comunicado en redes.

El intérprete de Beatiful People respondió en redes sociales a las acusaciones y negó que haya abusado de las mujeres que lo señalan.

“Obviamente, mi arte y mi vida han sido por mucho tiempo un imán para la controversia; sin embargo, estas recientes afirmaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuales con personas que piensan como yo. Sin importar el cómo -y el por qué- otros han elegido tergiversar el pasado, esa es la verdad”, escribió el cantante.