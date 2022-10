Perrito se emociona cuando celebran su cumpleaños y se hace viral (VIDEO).

Los lomitos sorprenden día a día al mundo del Internet con sus actos que provocan ternura entre los usuarios. Tal fue el caso de un perrito que se emocionó tanto cuando festejaron su cumpleaños que su reacción se hizo viral.

En un video compartido en redes sociales, se observa al can sentado en una mesa en compañía de su familia. Frente al lomito se encuentra un pequeño pastel con una vela, símbolo de su festejo por un año más de vida.

"Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz", cantan las personas alrededor del animal, mientras este mueve sus patas y cabeza al ritmo de la tonada.

Perrito se emociona al festejar su cumpleaños y conmueve a usuarios

Al terminar la canción de cumpleaños, la mujer que se encuentra a lado del lomito abraza a su mascota; de fondo se escuchan los aplausos y gritos de los demás invitados, muestra del cariño y el amor que le tienen al animal.

"Te amo perrito que se alegra por cumplir años", escribió la usuaria que compartió el video en su cuenta de Twitter, el cual acumula hasta el momento cerca de 5 millones de reproducciones, así como cientos de miles de reacciones.

Te amo perrito que se alegra por cumplir años 🐾🐾♥️♥️ pic.twitter.com/RUiTjSQvlM — Alexa Gómez (@AlexaGomezDos) October 18, 2022

"No puedo con esto", "siento que no lo merecemos", "me conmueve tanta alegría, qué belleza", "fallecí y renací con este video", fueron algunas de las reacciones que provocó el tierno lomito que se emociona por festejar su cumpleaños.

RFH