Perrito se enoja porque su dueña le dedica "Mi bebito fiu fiu" y así la juzga (VIDEO)

La canción viral del momento es “Mi bebito fiu fiu”, la cual ha sido utilizada en miles de videos en TikTok.

En esta ocasión una mujer decidió grabar el momento en el que le dedica “Mi bebito fiu fiu” a su perrito, pero éste no parece estar muy contento con la canción y su reacción cautiva a los usuarios.

En el breve clip, se observa el momento en que la mujer pone la canción en su computadora y mientras ésta suena a todo volumen, enfoca al perrito.

El lomito se nota molesto y muestra expresión de desagrado al escuchar el tema de “Mi bebito fiu fiu”.

Los usuarios enternecieron con la reacción del perrito y señalaron que el lomito los representa cada que escuchan el tema viral.

“Yo no soy ningún fiu fiu”, “Adoptado pero a que costo”, “El perro: qué me ves wey, quita eso”, “El perrito: “wey ni te topo”, “El perro me representa cuando ponen esa cosa”, “Te comprendo firulais”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

“Mi bebito fiu fiu”, el origen

“Mi bebito fiu fiu” es una canción que surgió a partir de una supuesta infidelidad entre el ex presidente de Perú Martín Vizcarra que le envió a Zully Pinchi, candidata para el congreso por el partido político Somos Perú.

te puede interesar Perrita pide de comer y paga con cariños y un pedazo de cartón (VIDEO)

En un programa de televisión se filtraron supuestas conversaciones entre ambos personajes. De acuerdo con las imágenes presentadas el exmandatario y la candidata se citaban en un hotel. Según los mensajes exhibidos, la mujer se refería a Vizcarra como “Mi bebito”.

Además, en uno de los mensajes, Vizcarra envió una selfie a la que la candidata y ella respondió “fiu, fiu” para luego escribir: “pásame los datos, por favor, que ya me va a tocar mi turno”.

Tras el escándalo, el productor musical Alberto Silva, mejor conocido como Tito Silva, creó el tema de “Mi bebito fiu fiu”, el cual tiene como base musical la canción de “Stan” de Eminem con Dido.